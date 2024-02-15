Крістен Стюарт знялася для журналу топлес (фото)
Зірка екрану постала у відвертих луках. Вона розповіла про плани на створення сімʼї з нареченою Ділан Меєр.
33-річна американська акторка Крістен Стюарт знялася топлес для журналу Rolling Stone.
"Після понад двох десятиліть у центрі уваги Крістен Стюарт знає, хто вона і чого хоче", — зазначають журналісти видання.
На обкладинці зірка "Сутінків" позувала в розстебнутій чорній безрукавці, тримаючи руку в спідній білизні. Крістен практично відмовилася від макіяжу та продемонструвала ще низку відвертих образів.
Зокрема, акторка розповіла про плани на весілля зі своєю нареченою, сценаристкою Ділан Меєр. Пара заручилася ще наприкінці 2021 року.
"Ми не маємо сили влаштувати велике весілля", — зізналася Крістен.
"Ймовірно, ми скоро це зробимо. Ми просто зайняті тим, що знімаємо фільми, бо це наші діти", — додала зірка екрану.
Колишня дівчина Роберта Паттінсона також зізналася, що "скоро" хоче створити сім’ю з Ділан.
"Я не знаю, як буде виглядати моя сім’я, але я не можу не заводити дітей", — зазначила Стюарт.
"Крістен Стюарт хотіла, щоб її обкладинка Rolling Stone надіслала чітке повідомлення: гіперсексуалізація, ліворуч від маскулінності та перевертання гендерного сценарію", — розповідають журналісти видання.
Нагадаємо, Крістен Стюарт вирушила на вечірку зі своєю нареченою.
Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на модному івенті.