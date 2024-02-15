Крістен Стюарт знялася для журналу топлес (фото)

Зірка екрану постала у відвертих луках. Вона розповіла про плани на створення сімʼї з нареченою Ділан Меєр.

33-річна американська акторка Крістен Стюарт знялася топлес для журналу Rolling Stone.

"Після понад двох десятиліть у центрі уваги Крістен Стюарт знає, хто вона і чого хоче", — зазначають журналісти видання.

На обкладинці зірка "Сутінків" позувала в розстебнутій чорній безрукавці, тримаючи руку в спідній білизні. Крістен практично відмовилася від макіяжу та продемонструвала ще низку відвертих образів.

Крістен Стюарт Фото: Rolling Stone Magazine

Зокрема, акторка розповіла про плани на весілля зі своєю нареченою, сценаристкою Ділан Меєр. Пара заручилася ще наприкінці 2021 року.

"Ми не маємо сили влаштувати велике весілля", — зізналася Крістен.

"Ймовірно, ми скоро це зробимо. Ми просто зайняті тим, що знімаємо фільми, бо це наші діти", — додала зірка екрану.

Крістен Стюарт

Колишня дівчина Роберта Паттінсона також зізналася, що "скоро" хоче створити сім’ю з Ділан.

"Я не знаю, як буде виглядати моя сім’я, але я не можу не заводити дітей", — зазначила Стюарт.

"Крістен Стюарт хотіла, щоб її обкладинка Rolling Stone надіслала чітке повідомлення: гіперсексуалізація, ліворуч від маскулінності та перевертання гендерного сценарію", — розповідають журналісти видання.

Крістен Стюарт

Нагадаємо, Крістен Стюарт вирушила на вечірку зі своєю нареченою.

Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на модному івенті.