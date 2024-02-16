Віталій Козловський повідомив про втрату в сім'ї

Віталій Козловський з сумомо повідомив, що в його родині сталося горе. Померла їх кішка, яка прожила в родині 16 років.

38-річний співак та артист Віталій Козловський, який з серпня 2023 року служить в армії, повідомив про болючу втрату. Співак розповів, що померла його "доця" Касі. Про це він написав у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, Козловський розповів, що кішка прожила в його родині 16 років і весь цей час була поряд у всі важливі і скрутні моменти. Через це її в родині співака завжди вважали членом родини.

"Не стало нашої пухнастої "доці" Касі. Ти була свідком усіх найважливіших подій у житті. Наш добрий маленький член сімʼї. 16 твоїх щасливих років життя, а для мене то була безумовна любов і терапія від самотності… Тепер я не сам, ти передала мене в надійні руки", — написав Козловський.

Проілюстрував допис Козловський архівними фото та відео з кішкою. Вже згодом в історії інстаграму він показав одне із фото, де кішка лежить в ящику і не хоче його відпускати на службу.

"Рідне твоєму серцю може зникнути в будь-який момент. Цінуйте мить!" — написав співак.

Звісно шанувальники в коментарях підтримали Козловського та поспівчували: "Як це боляче, теж в листопаді втратили свою улюбленицю. Тримайся", "Сумно як йдуть наші пухнастими діти", "Я за своєю місяць плакала… 9 років жила і раптово померла..", "Боже, який біль та жах… ви її так сильно любили", "Вони для нас сторінка в житті, але ми для них і є ціле життя", " Ну от знову плачу… Любов діток і тваринок найчистіша, бо люблять всеціло… Сил Вам пережити втрату маленької подруги, єдине, що радує з Вашого посту, що вона передала Вас у надійні руки — нехай вони постійно підтримують і не втомлюються", "Шкода…співчуваю, Віталік…мій Мажор теж 16 років прожив. Боляче".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній продюсер співака Ігор Кондратюк припустив, що Козловський більше не служить в ЗСУ. Вже наступного дня, Козловський нецензурно відповів Кондратюку.

На тлі чуток про те, що співак більше не в армії, його помітили в компанії знайомих жінок в столиці у цивільній формі Вже наступного дня співак спростував чутки і вийшов на зв’язок до шанувальників. .