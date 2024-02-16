"Ніколи їм не пробачу": 82-річний композитор Ігор Поклад і його дружина постраждали від атаки ЗС РФ

Світлана Поклад якраз попрямувала до вікна, щоб його закрити, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Однак навіть після цього жінка знайшла в собі сили допомогти чоловікові спуститися в укриття.

Український композитор 82-річний Ігор Поклад і його дружина Світлана, який проживають у місті Ворзель (Київська область), стали жертвами ракетної атаки російських військових у четвер, 15 лютого. Про це Світлана Поклад написала на своїй сторінці у Facebook.

Дружина українського композитора розповіла, що дуже уважно слідкує за всіма інформаційними повідомленнями, які стосуються зльоту російських військових літаків і пусків ракет. Однак у ніч на 15 лютого вона дуже втомилася, заснула і проспала сигнал повітряної тривоги. Прокинулася жінка від відчуття внутрішнього неспокою о 5:00 ("спрацював мій дзвоничок") і одразу ж прочитала, що Ворзелю загрожує ракетна небезпека. Світлана Поклад підійшла до вікна, щоб закрити його (вночі жінці не вистачало кисню і вона відчинила раму).

"Спочатку крихітне щось у небі, немов місяць за хмарами, а потім... шалений вибух. Шалений!!! А небо червоне... І мене вдарило об раму, а потім відкинуло на ліжко. Знесло. Я встигла зрозуміти — вибухова хвиля. Потім ще кілька вибухів трохи далі", — написала Світлана Поклад.

Жінка не розгубилася: спочатку вона доклала до ушкодженої щоки лід, а потім почала допомагати спускатися до сховища — підвалу в будинку — своєму чоловікові Ігорю Покладу. Разом із господарями до підвалу пішли також домашні коти: тварини теж були налякані гучними звуками та вибухами.

"Так що ж я повинна сказати. Мій прокол! Стовідсотковий! Тому що... розслабилися... "Шахеди" трохи розслабили. А це балістика. І це було страшно неймовірно. Я їм (російським окупантам, — ред.) спуск чоловіка в підвал у ці дні ніколи не пробачу... Ніколи!!! Що вже про маму покійну говорити, яка світла два тижні не бачила тоді, навесні 22-го... Мерзотники, виродки прокляті! Ненавиджу", — поділилася емоціями Світлана Поклад.

Дружина відомого українського композитора розповіла, як пережила ракетну атаку ЗС РФ 15 лютого Фото: Скриншот

У коментарях українці підтримали подружжя Поклад і побажали їм якнайшвидшого емоційного відновлення після пережитого:

Боже, який жах! Бережіть себе.

Боже, який жах. Бажаю відновлення. Ви розслабилися, бо просто не могли інакше цього дня. Наступного дня буде все інакше. Взагалі, ви молодець. Тримайтеся.

Не можу навіть уявити, що ви пережили.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо контузії про всяк випадок. Обіймаю.

Боже, як страшно! Світланочко — ти відважна й розумна, героїчна жінка. Нехай Господь береже твою сім'ю й Україну.

Зазначимо, що Ігор Поклад — радянський та український композитор. Герой України (2021), народний артист України (1997), лауреат Шевченківської премії (1986). У 2022 році пережив обстріл Ворзеля російськими військами, був евакуйований серед інших жителів селища.

Нагадаємо, 15 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 26 ракет. Вибухи прогриміли в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.