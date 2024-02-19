Ума Турман вийшла на прогулянку без макіяжу (фото)

До зірки "Кримінального чтива" приєдналася її донька Луна. Турман обрала стильний образ для рідкісного виходу.

53-річна американська акторка Ума Турман вийшла на прогулянку зі своєю молодшою донькою Луною в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану була в буденному ансамблі, прогулюючись зі своєю 10-річною спадкоємицею, яку вона виховує від колишнього нареченого, французького фінансиста Арпада Бюссона.

Одягнувши білу водолазку, темно-синій светр і чорні штани, Ума продемонструвала свою природну красу, практично відмовившись від макіяжу.

Акторка вдягнулася в темний вовняний піджак і несла пакет для покупок. Волосся американська знаменитість зібрала в пучок та додала до образу прозорі окуляри.

Ума Турман на прогулянці з донькою

Ума Турман та актор Ітан Гоук одружилися в 1998 році після того, як зустрілися на зйомках науково-фантастичного фільму "Гаттака" в 1996. У подружжя народилося двоє дітей: Майя та Левон.

Їхня романтична історія закінчилася у 2003, а через два роки актори офіційно розлучилися.

З 2007 по 2014 Ума Турман була у незареєстрованому шлюбі з фінансистом Арпадом Бюссоном. 15 липня 2012 року акторка народила доньку Луну Турман-Бюссон.

Ума Турман з донькою Луною Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ума Турман вийшла на червону доріжку зі старшим сином.

Також Фокус писав про темний секрет Уми Турман.