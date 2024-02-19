Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку в білосніжному образі Chanel (фото)

Давня амбасадорка модного дому рідко "зраджує" його. Зірка "Сутінок" зробила ставку на світлі відтінки та класику.

33-річна американська акторка Крістен Стюарт зʼявилася на Берлінському кінофестивалі-2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Сутінок" вийшла на червону доріжку для показу німецького фільму Sterben ("Вмираючи").

Крістен була в білому блейзері Chanel без коміра із золотими ґудзиками, останні два з яких вона залишила розстебнутими.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Піджак Chanel у класичному стилі акторка поєднала з білою мініспідницею з колготами в тон та довшою прозорою білою накладкою, яка спадала до колін зірки екрану.

Стюарт доповнила вечірній образ чорними босоніжками на ремінцях та зробила яскравий макіяж.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Sterben ("Вмираючи") — це фільм про стару жінку, яка знаходить свободу після багатьох років життя зі своїм суворим чоловіком. Вийшовши з-під його контролю, жінка виявляє, що всі її тепер уже дорослі діти мали власні проблеми.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

На публіці зірка екрану зʼявилася без своєї нареченої, сценаристки Ділан Меєр. Зіркова пара заручилася ще наприкінці 2021 року. Вони час від часу виходять разом у світ.

Ділан Меєр та Крістен Стюарт Фото: Instagram spillzdylz

Нагадаємо, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на модному показі в образі Chanel.