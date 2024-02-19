5 найкращих напоїв, які природним чином допоможуть знизити холестерин

Для того щоб знизити високий рівень холестерину і підтримувати його в нормі, додайте до свого раціону ці 5 простих напоїв. Вони не тільки допоможуть нормалізувати холестерин, а й зміцнять ваше здоров'я.

Високий рівень холестерину може стати фактором ризику, спровокувавши розвиток серцево-судинних захворювань. Хоча ліки можуть допомогти контролювати рівень холестерину, вирішальне значення має здоровий спосіб життя, фізична активність і збалансоване харчування. Включення певних напоїв у свій раціон може допомогти природним чином знизити рівень холестерину. Про це пише OnlyMyHealth.

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Перед вами п'ять смачних і поживних напоїв, які допоможуть зміцнити здоров'я серця і знизити рівень холестерину.

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай відомий своїми численними перевагами для здоров'я, включно зі здатністю стабілізувати рівень холестерину. Він містить антиоксиданти, звані катехінами, які допомагають запобігти всмоктуванню холестерину в кишечнику, тим самим знижуючи рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Крім того, зелений чай сприяє виробленню холестерину "хорошого" (ЛПВЩ), що додатково підтримує здоров'я серця. Намагайтеся випивати щонайменше дві чашки зеленого чаю на день, щоб скористатися його перевагами щодо зниження холестерину.

Чай із гібіскуса

Чай, приготований із висушених пелюсток квітки гібіскуса, не тільки чудово освіжає, а й ефективний для зниження рівня холестерину. Дослідження показали, що регулярне вживання цього чаю може призвести до значного зниження рівня холестерину. Це пояснюється високим вмістом антоціанів та інших антиоксидантів, які допомагають поліпшити ліпідний профіль та зменшити запалення в організмі. Щодня випивайте чашку чаю з гібіскуса, щоб підтримувати здоровий рівень холестерину та загальний стан серцево-судинної системи.

Сік з буряка

Фото: Pixabay

Буряковий сік — це джерело поживних речовин, яке пропонує безліч переваг для здоров'я, включно зі здатністю знижувати рівень холестерину. Він містить сполуки, звані беталаїнами, які знижують рівень холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів, одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину. Крім того, буряковий сік багатий на харчові нітрати, які допомагають поліпшити кровообіг і загальне здоров'я серця. Включіть буряковий сік у свій щоденний раціон, змішуючи свіжий буряк з іншими фруктами та овочами або насолоджуючись ним як самостійним напоєм.

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко — безмолочна альтернатива коров'ячому молоку, що допомагає знизити рівень холестерину завдяки високому вмісту розчинної клітковини, особливо бета-глюканів. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ, зв'язуючись із частинками холестерину в травному тракті та виводячи їх з організму. Дослідження показали, що включення вівсяного молока у ваш раціон може призвести до значного зниження рівня холестерину, тим самим знижуючи ризик серцевих захворювань. Використовуйте вівсяне молоко як поживну основу для коктейлів, пластівців або кави, щоб підтримати здоров'я серця.

Вода з лимоном

Фото: Freepik

Вода з лимоном — простий, але ефективний напій, який допомагає знизити рівень холестерину і поліпшити загальний стан здоров'я. Лимони багаті на вітамін С та антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення і окислювальний стрес в організмі. Крім того, лимонна вода містить пектин — тип розчинної клітковини, яка, як було доведено, знижує рівень холестерину ЛПНЩ. Пиття теплої лимонної води вранці натщесерце може допомогти стимулювати травлення, вивести токсини з організму і підтримати здоровий рівень холестерину. Вичавіть сік половини лимона в склянку теплої води і насолоджуйтеся ним щодня.

Включення цих п'яти напоїв у свій раціон може допомогти природним чином знизити рівень холестерину і зміцнити здоров'я серця. Вносячи прості зміни у своє харчування і вибираючи напої, багаті поживними речовинами, ви можете контролювати рівень холестерину в організмі і знизити ризик серцевих захворювань. Поряд зі збалансованою дієтою і регулярними фізичними вправами ці напої можуть зіграти цінну роль у підтримці оптимального рівня холестерину і загального благополуччя.

Нагадаємо, дієтологи назвали спеції, які допоможуть знизити високий рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, що не завжди винуватцем високого холестерину є саме їжа, тож, насамперед, потрібно налагодити роботу печінки, кишківника, жовчного міхура і вже додатково працювати з харчуванням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.