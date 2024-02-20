На початку 2024 року принцесі Уельській зробили "планову" операцію. Наразі вона відновлюється у Віндзорі.

Принц Вільям дав рідкісний коментар про Кейт Міддлтон після її операції на черевній порожнині в січні 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Наразі принцеса Уельська одужує у Віндзорі, і, як очікується, повернеться до публічних обов’язків лише після Великодня 2024. Тим часом майбутній король Великої Британії відвідав церемонію BAFTA ("британський Оскар") без коханої.

Син Чарльза ІІІ, який є президентом BAFTA, зізнався, що вони з дружиною люблять дивитися фільми разом вдома, і хоча вони зазвичай намагаються переглянути якомога більше фільмів-номінантів напередодні, цього року вони не змогли так зробити.

"Мені шкода, що Кетрін тут немає. Їй дуже подобається BAFTA", — розповів багатодітний батько.

"Завжди приємно приєднатися до кращих кіноіндустрії на The @bafta Awards. Вітаємо всіх номінантів та переможців цього вечора!" — залишили Кейт Міддлтон та принц Вільям повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

Принц Вільям на BAFTA-2024

Зокрема, принц Уельський розповів: "Усіх, кого я дивлюся, вона дивиться разом зі мною. Тому ми ретельно це переглядаємо". Цього ж року вони не змогли ознайомитися з усіма номінантами, як раніше, проте сподіваються згодом надолужити це.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям "захищатиме" Кейт Міддлтон у складні часи.

Також Фокус писав про причини довгого перебування Кейт Міддлтон у лікарні.