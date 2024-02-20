Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку глянцю зі своїм котом (фото)

Чип, кіт породи скоттіш-фолд, уже зіграв у кіно. Він знявся у фільмі "Арґайл", режисером якого став чоловік Клаудії Метью Вон.

53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку Vogue зі своїм котом породи скоттіш-фолд Чипом. Знімками зірка подіумів ділиться в Instagram.

"Клаудія Шиффер та її кіт Чип — зірки обкладинки нашого березневого випуску", — зазначили журналісти видання.

Чип — не просто зірка свіжої обкладинки німецького Vogue. Він також зіграв одну з головних ролей у фільмі "Арґайл", режисером якого став чоловік Клаудії Метью Вон, а сама модель виступила в ролі продюсера картини.

На обкладинці глянцю Шиффер позувала в чорній шкіряній жилетці Prada на голе тіло, трусах та колготках у сітку. Вона обрала зачіску у вигляді хвоста із пасмами біля обличчя, а візажисти зробили знаменитості макіяж зі стрілками та нюдовими губами.

Клаудія Шиффер

Авторами знімків стали фотографи Луїджі Мурену та Янго Хензі.

Клаудія Шиффер

"Наш новий випуск присвячений особливим жінкам та спеціальностям навколо жінок", — додали журналісти видання.

Клаудія Шиффер

У фільмі "Арґайл", де кіт Чип зіграв кішку на ім'я Алфі, також знімалися Генрі Кавілл, Джон Сіна, Аріана Де Боз, Дуа Ліпа та Браян Кренстон.

Трейлер картини "Арґайл"

Нагадаємо, Клаудія Шиффер вийшла на червону доріжку з Чипом у рюкзаку.

Також Фокус писав про старшу доньку Клаудії Шиффер.