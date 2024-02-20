Мобілізований ведучий телемарафону Дрімаловський показав, як проходять його будні (фото)

Орест Дрімаловський нині проходить активну підготовку та навчання для участі в бойових діях. Разом з іншими мобілізованими він вчиться виживати під час атаки безпілотників, копати укріплення та надавати медичну допомогу на полі бою.

Ведучий національного телемарафону Орест Дрімаловський, якого нещодавно мобілізували до ЗСУ, розповів, як проходить його навчання в армії. Відповідні пости телеведучий опублікував на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.

"Атмосфера — братерство. Жодної зневаги до новобранців. Бойові сержанти, бойові офіцери. Деякі після поранень. Вчать не для галочки в журналі. Тільки те, що потрібно. Те, що дійсно рятує життя", — розповів Дрімаловський.

За його словами, військові, які зараз навчають новобранців, дбають про кожного, як про власного сина. Також Дрімаловський залишився задоволеним якістю харчування у Збройних силах України: стверджує, що все дуже смачно, ситно і подається вчасно.

Серед бойових товаришів телеведучого опинилися люди різних професій і соціального статусу: будівельники, фінансисти, вчителі, офіціанти, вчорашні бармени, барбери та навіть браконьєри. Однак усіх їх об'єднує бажання захистити свою країну від російських окупантів.

Також Орест Дрималовський поділився тим, що вже вивчив клятву десантника і запостив свою фотографію в зимовій військовій формі.

Орест Дрімаловський опублікував свою фотографію в зимовій формі ЗСУ Фото: Орест Дрімаловський/ Instagram

"Обіймаю і посилаю трохи морозного холоду у ваші теплі домівки", — підписав телеведучий фото.

Ведучий національного телемарафону також показав, як зараз проходить його звичайний ранок.

"Вночі спав, як убитий. Не найкраще порівняння для піхотинця, згоден. Але це вірно. Після другого тижня навчань хочеться одного — добре й достатньо поспати. Лише тільки-но розплющив очі. Лежу у своєму теплому спальнику. Руками намацую телефон і пишу ці рядки в інстаграмі. З боку дограє оркестр моїх побратимів. Хто як хропе — розрізняю, не піднімаючи голови. Люди втомилися", — написав Дрімаловський.

За його словами, зараз мобілізовані готуються до найгіршого: до траншей і окопів, штурмів, обстрілів з авіації, артилерії, дронів. Поки що безпілотники над головою Дрімаловського та його бойових товаришів навчальні: вони скидають, замість боєприпасів, мандарини. Однак і їх ігнорувати не можна, адже в зоні бойових дій скинута таким БПЛА "мандаринка" забирає життя.

Крім цього, чоловіки риють окопи та інші укріплювальні споруди в повній амуніції (бронежилети та каски), використовую саперні лопати. Іноді доводиться допомагати тим товаришам, які не справляються. Також мобілізованих навчають витягати поранених з-під вогню умовного противника та накладати турнікети на швидкість.

"Усі розуміють: хочеш вижити — готуйся. Стріляй точніше. Падай швидше. Закопуйся глибше", — зазначив Орест.

Орест Дрімаловський показав, як проходять його будні під час підготовки до бойових дій Фото: Орест Дрімаловський/ Instagram

Українці підтримали чоловіка в коментарях:

Блін, ось мандариновий треш. Звучить весело, нехай так буде в реальності.

Бережіть себе і спасибі, що ділитися своїми фронтовими сповідями.

Сил і терпіння вам, хлопці.

Добра і витривалості, бережіть себе.

Бережіть себе! Нехай усе вдається в навчанні.

Дякую за кожне слово — після твого допису вірю в нас ще трохи більше.

Нагадаємо, на початку лютого ведучий телемарафону в прямому ефірі оголосив, що його мобілізують до ЗСУ. Орест Дрімаловський розповів, що отримав повістку і тому залишає телевізійну студію. Він поділився, що був морально готовий до цього і хоче сприймати мобілізацію "як виклик".

Також ми писали про те, що Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ. Артиста мобілізували на початку серпня 2023 року. Після чого співак активно висвітлював своє життя в армії. Однак згодом він повністю зник із соціальних мереж, чим занепокоїв своїх шанувальників. Нещодавно з'явилася інформація, що Козловський більше не служить в армії.