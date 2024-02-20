Алек Болдвін відзначив важливу річницю з дружиною Гіларією (фото)

Наразі зіркова пара виховує сімох спільних спадкоємців. Вони одружилися у 2012 році.

65-річний американський актор Алек Болдвін та його дружина Гіларія, 40, відзначили 13-ту річницю знайомства. Архівним знімком та теплими словами багатодітний батько поділився в Instagram.

Болдвін пригадав, як він і його кохана вперше побачили одне одного в нью-йоркському ресторані Pure Food and Wine.

"18 лютого 2011 року. Речі мали кардинально змінитися… Я вдячний тобі більше за все…" — написав американський актор.

Попри те, що багатодітний батько пригадував знайомство з Гіларією в нині закритому веганському ресторані, він використав фотографію з їхнього весілля в Старому соборі Святого Патріка в Нью-Йорку наступного року.

Алек Болдвін з дружиною Гіларією в день весілля

Гіларія також вшанувала річницю зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком і батьком її дітей.

Вона опублікувала фото себе та старшої зі своїх семи дітей, 10-річної Кармен, яке було зроблено саме тоді, коли вони збиралися вирушити на прогулянку.

"Як швидко вони стають великими, і як дивовижно надихатися ними. Кармен, ти така особлива душа… така ж, як і твої брати і сестри… усі унікальні та однаково неймовірні", — написала багатодітна мама.

Гіларія Болдвін з донькою

Вона завершила підпис, наголосивши, що дата відзначає річницю її зустрічі з чоловіком.

"Зустрілися з тобою сьогодні, 13 років тому, @alecbaldwininsta… яку подорож ми пройшли", — написала кохана голівудського актора.

Наразі в зіркового подружжя підростають семеро спільних дітей: 3-річний Едуардо, 2-річна Люсія, однорічна Іларія, 10-річна Кармен, 8-річний Рафаель, 7-річний Леонардо і 5-річний Ромео.

Алек Болдвін з дружиною Гіларією та дітьми

Нагадаємо, Алек Болдвін показав свій маєток, який він виставив на продаж.

Також Фокус писав про появу Алека Болдвіна на червоній доріжці з дітьми та дружиною.