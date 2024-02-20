Микита Добринін вперше прокоментував стосунки з моделлю Чарою Хорив

Микита Добринін вже майже рік у статусі розлученого чоловіка. За цей період телеведучому вже приписували кілька романів. Саме тому він вирішив вперше прокоментувати чутки щодо свого особистого життя та зізнався, чи зайняте його серце зараз.

36-річний телеведучий та екс-"Холостяк" Микита Добринін, який у червні 2023 року розлучився з відомою блогеркою Дашею Квітковою, прокоментував чутки щодо роману з українською моделлю Чарою Хорив. Подробицями особистого життя Добринін поділився в програмі "Люкс ФМ".

Зокрема, чутки про роман Добриніна та Хорив з’явився ще у жовтні 2023 року. Тоді пара публічно з’явилася у "Жовтневому палаці" на музичної премії Muzvar Awards 2023. Однак, як заявив Добринін, між ним та Чарою виключно дружні стосунки і немає ніякого роману.

"З нею конкретно, це просте, дружнє спілкування і мені це приємно", — сказав Добринін і спростував інформацію про їх взаємини.

Крім цього, Добринін зізнався, чи вже має другу половинку після розлучення. Телеведучий відзначив, що наразі, його серце зайняте. В подробиці вдаватися Добринін не захотів, однак розповів, що його нова обраниця не публічна особа і, для нього, на щастя, далека від цієї сфери. Також ведучий відзначив, що поки пара не планує афішувати свої стосунки.

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9:16 - Добринін про стосунки з моделлю Чарою Хорив

Телеведучий також зізнався, що поки не познайомив свою нову дівчину з сином Левом від Даші Квіткової. Микита наголосив, що коли точно розумітиме, що далі хоче йти по життю з цією людиною, тоді обов’язково це зробить, але поки рано говорити так далеко.

Відзначимо, телеведучий Микита Добринін був головним героєм шоу "Холостяк-9" на якому він познайомився зі своєю дружиною, блогеркою та моделлю Дашою Квітковою. Після проекту пара продовжила стосунки і навіть одружилася. Це сталося у 2020 році. Вже через рік у подружжя народився син, якого назвали Левом.

У 2022 році Микита та Даша вирішили повінчатися, однак через кілька місяців після повідомили, що розлучаються. Пара спокійно пройшла процес розлучення та поділилал майно. Без жодних скандалів та з'ясувань стсоунків. Тоді, що Микита, що Даша відзначили, що мають спільного сина і їх головна мета, щоб він був щасливий.

Нагадаємо, раніше ми писали, Нікіта Добринін уперше прокоментував причини розлучення з Дашею Квітковою. Крім цього, Фокус писав, що Даша Квіткова розповіла, як змінилося її життя після розлучення з Нікітою Добриніним