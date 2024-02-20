"У наших руках": активісти захопили будинок короля Чарльза ІІІ під час дивного протесту (відео)

Активісти сіли за королівський стіл і почали їсти їжу з пластикового посуду та пити чай із фляг, які вони принесли із собою. Протестувальники закликають знизити ціни на дитяче харчування.

В Единбурзі група активістів увійшла в офіційну резиденцію британських монархів у Шотландії Холірудхаус близько 13:15 у понеділок, 19 лютого. Люди принесли транспаранти з різними гаслами, зокрема з написом "Народ сильніший за лорда". За даними групи, активісти залишаються на місцях, а крило палацу тимчасово закрито для відвідування, повідомляє Еxpress.

У такий спосіб протестувальники закликають супермаркети знизити ціни на дитяче харчування до цін березня 2021 року і вимагають від уряду Шотландії повністю профінансувати і створити громадський продовольчий центр на кожні 500 сімей у Шотландії.

Жозепджин О'Коннор, 22-річна студентка з Глазго, яка приєдналася до протесту, сказала: "Я вживаю заходів, тому що дуже турбуюся про майбутнє. Оскільки життя продовжує погіршуватися, стає дедалі очевиднішим, що ті, хто має владу, не приходять на допомогу. Прибуток знову переважає над людьми. Це в наших руках... нам потрібно висловити свою позицію, тому що це наше майбутнє".

Фото: twitter.com/Thisis_Rigged

Жасмін Робертсон, 19-річна студентка і фермерка з Гайлендса, також взяла участь в акції протесту.

"Наша продовольча система — це те, що об'єднує нас усіх, але вона стала настільки крихкою в руках спекулятивних корпорацій. Настав час звільнити місце за столом для людей та інвестувати у спільноти, у рівноправну та справедливу продовольчу систему, яка не дає змоги окремим людям отримувати надприбуток", — заявила Жасмин.

Протестувальники хочуть, щоб уряд звернув на це увагу і краще фінансував соціальну інфраструктуру, яка допомагає людям отримувати гідний доступ до продовольства.

Король Чарльз і королева Камілла наразі перебувають у Сандрінгемі, де монарх відновлюється після лікування раку.

Раніше, 13 лютого, повідомлялося, що принц Вільям може замінити хворого Чарльза III на важливому заході