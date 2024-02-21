Дружина Павліка розсекретила свої проблеми зі здоров'ям і розповіла, що допомогло відновитися

Катерина Репяхова ще в дитинстві страждала через проблеми з лівим плечем. Розв'язати їх вдалося тільки зараз за допомогою лікаря-реабілітолога та занять кінезітерапією.

Катерина Репяхова — українська блогерка і дружина співака Віктора Павліка — розповіла про проблеми зі здоров'ям, які турбують її останнім часом. Про це Репяхова повідомила в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Репяхова зізналася, що проблема переслідує її вже шість місяців. Однак раніше вона не розповідала про це в блозі. Зробити перший крок жінку спонукало те, що вона нарешті почала її розв'язувати й отримала необхідну допомогу від фахівців.

"Про проблему: скільки займаюся плаванням, стільки в мене й болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я повинна залишити плавання, мені ж так подобається... Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", — написала Катерина.

Катерина Репяхова страждала через болі в плечі протягом півроку Катерина Репяхова страждала через болі в плечі протягом півроку

Зрештою блогерка звернулася по медичну допомогу. Лікар запитав Катерину, чи не було в неї якихось травм раніше. І тут жінка згадала, що в дитинстві в неї були проблеми з лівою рукою.

"У дитинстві постійно випадала саме ліва рука. Травмпункт був звичним місцем для батьків. Мені багато разів вправляли саме ту руку", — поділилася Катерина.

У лікарні жінку оглянули та призначили їй кінезотерапію. Це — спеціальні вправи з лікарем-реабілітологом. Блогерка вже пройшла деякі з них. Дружина Віктора Павліка розповіла, що її самопочуття після таких тренувань покращилося: скутість і втома в тілі зникли, а вона сама почала відчувати легкість і прилив енергії.

Впоратися з проблемою дружині Віктора Павліка допомогла кінезіотерапія Впоратися з проблемою дружині Віктора Павліка допомогла кінезіотерапія

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року дружина Віктора Павліка розповіла, що попри серйозну недугу, співак відмовився від складної операції на серці. Співак ніяк не наважиться зробити важливий крок.

А в середині листопада 2023 року дружина Віктора Павліка розповіла, як проходить лікування сина, який досі не розмовляє. Наразі хлопчик відвідує багато розвиваючих занять, щоб пришвидшити процес розвитку і має в цьому вже певні успіхи.