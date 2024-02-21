Ліла Мосс знялася в незвичній фотосесії та розповіла про зіркову маму (фото)

Виявилося, що Кейт Мосс не хотіла, аби донька йшла її стопами. Втім, згодом супермодель змінила свою думку.

21-річна англійська модель Ліла Мосс, дочка супермоделі Кейт Мосс і видавця Джефферсона Хека, знялася для фотосесії на тему клоунів для березневого випуску Vogue Іспанія. Знімками зіркова спадкоємиця ділиться в Instagram.

Зокрема, Ліла зізналася: "Я більш відповідальна, ніж моя мати в моєму віці".

Остання зйомка юної моделі показала, як вона демонструє свій прес у червоному кроп-топі з великими пухкими рукавами та тонких червоних колготках у горошок.

Ліла Мосс

А на обкладинці зображено Лілу в сріблястому боді з бахромою в стилі диско, а її макіяж зроблений у металевих відтінках.

Пішовши стопами своєї матері, юна зірка глянців сказала: "Коли я була молодшою, я не думала про це, тому що мама не дозволяла мені йти в індустрію".

Ліла Мосс

"Мені здається, вона не хотіла, щоб я зробила це, не переконавшись, що люди, яких вона знає і яким довіряє, подбають про мене та переконаються, що зі мною все гаразд", — додала Ліла.

"Коли вона створила своє агентство, вона розслабилася, тому що знала, що зможе контролювати все, і вони піклуватимуться про мене", — зізналася донька супермоделі. Як відомо, агентство Кейт Мосс було засновано у 2016 році.

Ліла Мосс

"Я не думаю, що я доросла для свого віку, але я дуже сором'язлива. Я не надто впевнена в собі, коли справа доходить до знайомства з новими людьми та спілкування з людьми, які старші за мене", — зазначила Ліла.

Нагадаємо, Ліла Мосс знялася для італійського глянцю з котом.

Також Фокус писав про критику обкладинки британського Vogue, на якій зʼявилася Кейт Мосс з донькою.