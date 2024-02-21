Європейські канікули: як живе внучка сумнозвісного наркобарона Ель Чапо
Поки Хоакін Гусман, прозваний "Коротуном", відбуває довічне ув'язнення в США, його онука подорожує світом. Фріда Гусман Муньос навіть брала участь у шоу талантів у Мексиці.
Фріда Гусман Муньос, онука Ель Чапо, відомого наркобарона з Мексики, подорожує Європою і навіть бере участь у грайливому полюванні на Лохнеське чудовисько в Шотландії. Її дідусь, який убив понад три тисячі людей, зараз відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму в Колорадо, США. Про це пише Daily Mail.
18-річна Фріда Гусман Муньос, онука сумнозвісного наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, розмістила у своєму Instagram пости з Лондона, Парижа і навіть із Шотландії — озера Лох-Несс.
Її батька, Едгара Гусмана Лопеса, сина наркобарона, застрелили наркоторговці-конкуренти на мексиканській парковці 2008 року.
А її дідусь, знаменитий Ель Чапо, очільник наркокартелю Сіналоа в Мексисі, зараз відбуває довічний термін плюс ще 30 років у в'язниці Colorado Super Max, яку називають в'язницею, з якої неможливо втекти. Хоакіна Гусмана називали одним із найкровожерливіших наркобаронів, вважається, що він сам убив, або ж за його наказом було вбито приблизно 3000 осіб.
З 2009 по 2011 рік Гусман входив до першої сотні наймогутніших людей світу за версією журналу Forbes. При цьому він був другою за впливовістю людиною в Мексиці після мільярдера Карлоса Сліма.
Після смерті Усами бен Ладена Гусман став найнебезпечнішим розшукуваним злочинцем світу. У 2011 році за версією Forbes Хоакін посів перше місце в списку найбільш розшукуваних злочинців світу.
Тоді він увійшов до списку мільярдерів за версією Forbes під номером 1140. Журнал оцінював статки наркобарона в 1 мільярд доларів. Журнал також назвав його "найбільшим наркоторговцем в історії".
Він двічі тікав із в'язниці, поки 2017 року його не екстрадували до США. За його "спадщину" в Мексиці розгорнулася справжня нарковійна. Було вбито понад 700 осіб.
Але незважаючи на свою похмуру спадщину, Фріда, модель-початківець і співачка, судячи з фотографій на її сторінці в Instagram, чудово проводить час.
Фріда вийшла у фінал Tengo Talento Mucho Talent, мексиканського еквівалента America's Got Talent, 2022 року і публікує відео своїх виступів для своїх 110 000 підписників в Instagram.
І вона не єдиний член сім'ї Ель Чапо, яка веде дуже гламурний спосіб життя. Дружина Ель Чапо, Емма Коронель Айспуро відвідувала нічні клуби Лос-Анджелеса, відбувши майже два роки з трирічного тюремного ув'язнення за торгівлю наркотиками і відмивання грошей.
Колишню королеву краси, яка вийшла заміж за "Коротуна" в юному віці, американський суддя засудив до трьох років тюремного ув'язнення в листопаді 2021 року.
Під час суду прокурори та її адвокати заявили, що Коронель не брала участі в основній діяльності картелю Сіналоа Гусмана, який постачав у Сполучені Штати сотні тонн кокаїну, героїну, метамфетаміну та інших наркотиків.
Коронель, яка сприяла вражаючій втечі Гусмана з мексиканської в'язниці у 2015 році, регулярно була присутня на суді над своїм чоловіком у Нью-Йорку.
Маючи подвійне громадянство США і Мексики, Коронель могла вільно в'їжджати і виїжджати зі Сполучених Штатів, поки її не заарештували в міжнародному аеропорту Даллес під Вашингтоном у лютому 2021 року.
Зрештою Коронель визнала себе винною за кількома федеральними звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.
Картель Сіналоа Хоакіна Гусмана залишається однією з двох найвпливовіших злочинних організацій Мексики, поряд зі своїм головним конкурентом, картелем "Нове покоління Халіско".
Потужну фракцію всередині картелю Сіналоа тепер очолюють чотири сини Гусмана, один з яких також був екстрадований до Сполучених Штатів.
Наприкінці листопада було заарештовано главу служби безпеки картелю Сіналоа, який був одним із їхніх головних кілерів.
Нестор Ісідро Перес Салас, більш відомий як "Ель Ніні", був схоплений в обнесеному стіною комплексі в Кульякані, Мексика.
Він був головою служби безпеки чотирьох синів Гусмана — Івана Архівальдо Гусмана Салазара, Хесуса Альфредо Гусмана Салазара, Хоакіна Гусмана Лопеса і Овідіо Гусмана Лопеса, відомих як "Чапітос".
Нагадаємо, торік, після арешту сина Ель Чапо, Овідіо Гусмана, у Мексиці почалася справжня війна з поліцією. Овідіо Гусмана вже затримували 2019 року, але тоді спалахнули заворушення такого масштабу, що його звільнили за наказом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.