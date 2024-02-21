Європейські канікули: як живе внучка сумнозвісного наркобарона Ель Чапо

Поки Хоакін Гусман, прозваний "Коротуном", відбуває довічне ув'язнення в США, його онука подорожує світом. Фріда Гусман Муньос навіть брала участь у шоу талантів у Мексиці.

Фріда Гусман Муньос, онука Ель Чапо, відомого наркобарона з Мексики, подорожує Європою і навіть бере участь у грайливому полюванні на Лохнеське чудовисько в Шотландії. Її дідусь, який убив понад три тисячі людей, зараз відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму в Колорадо, США. Про це пише Daily Mail.

18-річна Фріда Гусман Муньос, онука сумнозвісного наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, розмістила у своєму Instagram пости з Лондона, Парижа і навіть із Шотландії — озера Лох-Несс.

Фріда Гусман Муньос у Віндзорі Фото: Instagram fridaguzmanoficial

Її батька, Едгара Гусмана Лопеса, сина наркобарона, застрелили наркоторговці-конкуренти на мексиканській парковці 2008 року.

Фріда Гусман Муньос — внучка Ель Чапо Фото: Instagram fridaguzmanoficial

А її дідусь, знаменитий Ель Чапо, очільник наркокартелю Сіналоа в Мексисі, зараз відбуває довічний термін плюс ще 30 років у в'язниці Colorado Super Max, яку називають в'язницею, з якої неможливо втекти. Хоакіна Гусмана називали одним із найкровожерливіших наркобаронів, вважається, що він сам убив, або ж за його наказом було вбито приблизно 3000 осіб.

Фріда Гусман Муньос у Парижі Фото: Instagram fridaguzmanoficial

З 2009 по 2011 рік Гусман входив до першої сотні наймогутніших людей світу за версією журналу Forbes. При цьому він був другою за впливовістю людиною в Мексиці після мільярдера Карлоса Сліма.

Після смерті Усами бен Ладена Гусман став найнебезпечнішим розшукуваним злочинцем світу. У 2011 році за версією Forbes Хоакін посів перше місце в списку найбільш розшукуваних злочинців світу.

Тоді він увійшов до списку мільярдерів за версією Forbes під номером 1140. Журнал оцінював статки наркобарона в 1 мільярд доларів. Журнал також назвав його "найбільшим наркоторговцем в історії".

Він двічі тікав із в'язниці, поки 2017 року його не екстрадували до США. За його "спадщину" в Мексиці розгорнулася справжня нарковійна. Було вбито понад 700 осіб.

Але незважаючи на свою похмуру спадщину, Фріда, модель-початківець і співачка, судячи з фотографій на її сторінці в Instagram, чудово проводить час.

Фріда Гусман Муньос — внучка Ель Чапо

Фріда вийшла у фінал Tengo Talento Mucho Talent, мексиканського еквівалента America's Got Talent, 2022 року і публікує відео своїх виступів для своїх 110 000 підписників в Instagram.

Фріда Гусман Муньос — внучка Ель Чапо

І вона не єдиний член сім'ї Ель Чапо, яка веде дуже гламурний спосіб життя. Дружина Ель Чапо, Емма Коронель Айспуро відвідувала нічні клуби Лос-Анджелеса, відбувши майже два роки з трирічного тюремного ув'язнення за торгівлю наркотиками і відмивання грошей.

Колишню королеву краси, яка вийшла заміж за "Коротуна" в юному віці, американський суддя засудив до трьох років тюремного ув'язнення в листопаді 2021 року.

Під час суду прокурори та її адвокати заявили, що Коронель не брала участі в основній діяльності картелю Сіналоа Гусмана, який постачав у Сполучені Штати сотні тонн кокаїну, героїну, метамфетаміну та інших наркотиків.

Дружина Ель Чапо — Емма Коронель Айспуро Фото: New York Daily

Коронель, яка сприяла вражаючій втечі Гусмана з мексиканської в'язниці у 2015 році, регулярно була присутня на суді над своїм чоловіком у Нью-Йорку.

Маючи подвійне громадянство США і Мексики, Коронель могла вільно в'їжджати і виїжджати зі Сполучених Штатів, поки її не заарештували в міжнародному аеропорту Даллес під Вашингтоном у лютому 2021 року.

Зрештою Коронель визнала себе винною за кількома федеральними звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.

Картель Сіналоа Хоакіна Гусмана залишається однією з двох найвпливовіших злочинних організацій Мексики, поряд зі своїм головним конкурентом, картелем "Нове покоління Халіско".

Потужну фракцію всередині картелю Сіналоа тепер очолюють чотири сини Гусмана, один з яких також був екстрадований до Сполучених Штатів.

Наприкінці листопада було заарештовано главу служби безпеки картелю Сіналоа, який був одним із їхніх головних кілерів.

Зброя і наркотики, конфісковані у картелю Сіналоа Фото: East News Press Agency

Нестор Ісідро Перес Салас, більш відомий як "Ель Ніні", був схоплений в обнесеному стіною комплексі в Кульякані, Мексика.

Він був головою служби безпеки чотирьох синів Гусмана — Івана Архівальдо Гусмана Салазара, Хесуса Альфредо Гусмана Салазара, Хоакіна Гусмана Лопеса і Овідіо Гусмана Лопеса, відомих як "Чапітос".

Заворушення в Мексиці після арешту сина Ель Чапо

Нагадаємо, торік, після арешту сина Ель Чапо, Овідіо Гусмана, у Мексиці почалася справжня війна з поліцією. Овідіо Гусмана вже затримували 2019 року, але тоді спалахнули заворушення такого масштабу, що його звільнили за наказом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.