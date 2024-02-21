Сара Джессіка Паркер провела час з родиною на природі (фото)
Зірка екрану та її чоловік Меттью Бродерік стали батьками трьох дітей — 21-річного Джеймса та 14-річних доньок-близнят. Пара одружена з 1997 року.
Американська акторка Сара Джессіка Паркер провела час на природі зі своїм чоловіком Меттью Бродеріком та їхнім сином Джеймсом. Сімейними кадрами спадкоємець зірки серіалу "Секс і місто" ділиться в Instagram.
21-річний Джеймс постав на одному з фото з батьком, позуючи у фіолетовому светрі та світлих штанах. Тим часом Бродерік обрав для майже весняної прогулянки темно-синю сорочку та джинси. Свій образ чоловік Сари Джессіки Паркер доповнив окулярами.
На іншому знімку Сара та її коханий, з яким вони одружені з 1997 року, позували разом на фоні зеленої галявини.
"Ти точно Паркер", "Вони такі чудові", "Ти вже такий дорослий", "Фіолетовий джемпер дуже стильний", — реагують на нову публікацію підписники сина Сари Джессіки Паркер.
Окрім Джеймса, зіркове подружжя також виховує доньок-близнят, Меріон Лорету Елуел і Табіту Годж, яких народила сурогатна мати. Наразі спадкоємицям Сари Джессіки Паркер по 14 років.
Зіркова родина доволі рідко ділиться сімейними кадрами, бажаючи зберігати свою приватність.
Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер відвідала вечірку в оксамитовій сукні.
Також Фокус писав про продаж культового вбрання Сари Джессіки Паркер на аукціоні.