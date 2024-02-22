Лілі Гладстоун розповіла про роботу з Леонардо Ді Капріо

У картині Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" Лілі та Леонардо зіграли подружжя. Акторка номінована за цю роль на премію "Оскар-2024".

Американська акторка Лілі Гладстоун розповіла про стосунки з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Vanity Fair.

Зірка екрану індіанського походження позувала в смокінгу, коли вона з'явилася на обкладинці 30-го щорічного голівудського випуску журналу Vanity Fair разом з Бредлі Купером, Наталі Портман, Педро Паскалем та іншими знаменитостями.

Гладстоун зізналася, що 2023 рік був для неї вдалим, оскільки Лілі була номінована на премію "Оскар" за головну роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" про загадкові вбивства в племені Осейдж.

Це перша в історії номінація на "Оскар" для жінки з корінного американського племені.

Нова обкладинка Vanity Fair

Під час інтерв'ю Гладстоун розповіла про колегу Леонардо Ді Капріо та про те, як багато для неї означає, що він підтримував її під час сезону нагород.

"Це означає бути прикладом і бути поруч", — зізналася зірка.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

"Ми просто насолоджуємося товариством одне одного. На початку у нас був час для освоєння, ми просто познайомилися. Але після кількох сцен я відразу побачила, що є місце для імпровізації, що є місце для експериментів з різними рівнями любові, співучасті, підозрілості, усього цього", — зізнається Лілі.

У фільмі Мартіна Скорсезе Ді Капріо та Гладстоун зіграли подружжя.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо вийшли разом на червону доріжку.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун на події в Лондоні.