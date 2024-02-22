Анджеліна Джолі продемонструвала новий колір волосся (фото)

Багатодітна мама вийшла у світ на фоні новин, що її колишній чоловік Бред Пітт почав жити з новою дівчиною Інес де Рамон. Вони досі не закінчили процес розлучення.

48-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили з новим кольором волосся. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану "зловили" папараці на вулицях Нью-Йорка недалеко від магазину її власного Atelier Jolie. Колишня дружина Бреда Пітта, яка часто обирає чорні образи, знову зʼявилася в темному двобортному пальті поверх білого топу та широких штанах.

Джолі вийшла у світ зі значно світлішим кольором волосся. Вона постала в образі блондинки. Очі голівудської акторки були закриті масивними окулярами в чорній оправі.

Анджеліна Джолі

Знаменитість також носила через плече велику чорну шкіряну сумку. Джолі помітили, коли вона прямувала в розкішний чорний позашляховик.

Анджеліна Джолі Фото: Getty

Акторка є мамою Меддокса, 22, Пакса, 20, Захари, 18, яких свого часу усиновила. У Джолі також є троє біологічних дітей від союзу з Бредом Піттом — 17-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс і Вів’єн. Зіркова пара почала процес розлучення ще у 2016 році і досі в суді розбирається, кому належать спільні бізнеси та опіка над дітьми.

Голівудський актор уже понад рік зустрічається з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон, яка переїхала до Пітта.

Нагадаємо, перший чоловік Анджеліни Джолі розповів, як хотів отримати її увагу.

Також Фокус писав про елегантний образ Анджеліни Джолі.