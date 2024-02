Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг прокоментувала свою відсутність у номінаціях на "Оскар-2024"

Марго Роббі, яка виконала головну роль у картині, також не номінували на кінопремію. Втім, фільм "Барбі" отримав вісім номінацій в інших категоріях.

40-річна американська режисерка Ґрета Ґервіг уперше відреагувала на відсутність свого імені в номінаціях на "Оскар-2024". Про це пише Time.

Режисерка найкасовішого фільму 2023 року "Барбі" стала "Жінкою року", за версією видання. Вона очолила список із 12 жінок, які удостоєні цієї нагороди.

Попри те, що Ґервіг не отримала номінації на "Оскар-2024" як найкращий режисер, вона не засмучується, адже картину про найпопулярнішу ляльку у світі і так номінували в багатьох категоріях, зокрема, як найкращий фільм. Марго Роббі, головна зірка картини, також не номінована на престижну кінопремію.

"Звичайно, я хотіла, щоб [номінована] була Марго. Але я просто щаслива, що ми всі будемо там", — зізналася дружина Ноа Баумбаха.

Ґрета Ґервіг

Зазначимо, що Ґрета та її чоловік Ноа Баумбах були номіновані в категорії "Найкращий адаптований сценарій". Фільм також отримав номінації в категоріях "Дизайн костюмів", "Найкраща робота художника-постановника" і одразу дві пісні "What Was I Made For?" і "I'm Just Ken" були номіновані в категорії "Найкраща пісня".

Актори та режисерка "Барбі" Фото: Getty Images

Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі, Роббі Бреннер і Девід Хайман були номіновані як найкращі продюсери. А Америка Феррера отримала номінацію в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

