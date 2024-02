"Космічна" письменниця, режисерка "Барбі" і нобелівська лауреатка: TIME обрав жінок року (фото)

Лауреаток премії "Жінка року за версією TIME" нагородять на гала-вечорі 5 березня в Лос-Анджелесі. Свої нагороди отримають 12 жінок із різних країн світу.

Журнал TIME опублікував список жінок, які на думку медіа гідні звання "Жінка 2024 року". Йдеться про 12 жінок з усіх країн світу.

Виконавча редакторка і міжнародна редакторка журналу TIME Наїна Баекал і старша редакторка Люсі Фельдман в одному з опублікованих матеріалів розповіли, за яким принципом відібрали претенденток.

"Почуття невідкладності пронизує цьогорічний випуск журналу "Жінки року" — щорічного списку першопрохідниць за версією журналу TIME, які відкривають нові горизонти і борються за більш справедливе майбутнє. 12 жінок у нашому списку 2024 року — ключові фігури з усього світу, які присвятили себе підтримці інших у міру їхнього зростання", — йдеться в матеріалі ЗМІ.

Таким чином, до списку потрапили:

Письменниця і режисерка Грета Гервіг

Першими успіхами Гервіг як режисерки й актриси стали кілька фільмів у жанрі мамблкор. Відтоді вона перейшла від кар'єри актриси і співавтора незалежних фільмів до режисури фільмів великих студій.

Гервіг почала кар'єру зі спільних робіт з Джо Сванбергом над такими фільмами, як "Ханна бере висоту" (2007) і "Ночі та вихідні" (2008). Потім Гервіг попрацювала зі своїм партнером Ноа Баумбахом над серією успішних фільмів, зокрема "Грінберг" (2010) і "Мила Френсіс" (2012), за останній вона отримала номінацію на премію "Золотий глобус". Іншими спільними роботами стали "Пані Америка" (2015) і "Білий шум" (2022). За цей час вона також знялася в таких фільмах, як "Дівчата в небезпеці" від Віта Стіллмана (2011), "Римські пригоди" від Вуді Аллена (2012), "План Меґґі" від Ребеки Міллер (2015), "Джекі" від Пабло Ларраіна (2016), "Жінки XX століття" від Майка Міллса (2016) і "Острів собак" від Веса Андерсона (2018).

Як самостійний кінематографіст Гервіг виступила режисером і сценаристом фільмів про дорослішання "Леді Берд" (2017) і "Маленькі жінки" (2019), обидва з яких були номіновані на премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".

TIME вважає, що минулого року було мало творчих досягнень, більш вражаючих за останній рік, ніж "Барбі" Грети Гервіг, фільм, який, зруйнувавши давні гендерні стереотипи, зібрав у прокаті понад 1,4 мільярда доларів.

Письменниця і режисерка Грета Гервіг Фото: trump1

Актриса Тараджі П. Генсон

Американська актриса, співачка і письменниця. Генсон здобула популярність після ролей другого плану в кінофільмах "Малюк" (2001), "Суєта і рух" (2005) і "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008), за роль в останньому з яких вона номінувалася на премію "Оскар" у категорії "Краща актриса другого плану".

Найбільшого успіху домоглася завдяки ролі Кукі Лайон, основного персонажа в прайм-тайм мильній опері Fox "Імперія", де знімається з 2015 року. Роль принесла їй "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі — драма 2016 року і номінацію на премію "Еммі" 2015 року.

Останнім часом Генсон, одна з найяскравіших особистостей Голлівуду, відкрила завісу, поділившись своїм розчаруванням і горем як чорношкірої жінки в індустрії. У грудні вона розплакалася під час інтерв'ю з Гейл Кінг з приводу своєї боротьби за справедливу оплату. Її слова викликали потік схвалень і ширший діалог про повсюдний розрив в оплаті праці як у Голлівуді, так і за його межами. Дослідження 2019 року показало, що зірки-жінки зазвичай заробляють на 1,1 мільйона доларів менше, ніж зірки-чоловіки з аналогічним досвідом. Дослідження Pew, проведене 2023 року, показало, що по всій країні чорношкірі жінки заробляють на 70% більше, ніж білі чоловіки.

Незважаючи на роки успіху і похвал, Генсон каже, що вона, як і раніше, отримує низькі пропозиції на кожному кроці — і це для жінки, яка пробилася до вищого ешелону Голлівуду, яка за майже три десятиліття була номінована на "Оскар" і чотири "Еммі".

Джоан Коллінз і Тараджі П. Генсон на врученні премії у 2024 році Фото: Getty Images

Тенісистка Коко Гауфф

Американська тенісистка, третя ракетка світу в одиночному розряді і колишня перша ракетка світу в парному розряді (наймолодша в історії). Переможниця одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2023), фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2022); фіналістка двох турнірів Великого шолома в парному розряді (Відкритий чемпіонат США-2021, Відкритий чемпіонат Франції-2022); переможниця 15 турнірів WTA (з них сім в одиночному розряді); наймолодша в історії тенісистка, яка змогла подолати кваліфікацію на жіночому турнірі Великого шолома, і наймолодший гравець (як серед жінок, так і чоловіків), який зумів подолати кваліфікацію на Вімблдоні.

Чемпіонка з тенісу Коко Гауфф стала серйозним суперником відтоді, як з'явилася в четвертому раунді Вімблдону у віці 15 років. Вона досягла нового максимуму, вигравши Відкритий чемпіонат США 2023 року, і стала найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі, згідно з одним великим рейтингом.

Тенісистка Коко Гауфф Фото: Getty Images

Професор Марлена Фейзо

Лікар-генетик Марлена Фейзо була звільнена своїм лікарем, незважаючи на те, що під час вагітності вона зазнала такого сильного шлунково-кишкового розладу, що втратила плід, тож вона сама взяла на себе проєкт вивчення основної причини. У грудні Фейзо став співавтором статті, що ідентифікує ген, пов'язаний із важкою ранковою нудотою. TIME вважає, що це — прорив, який допоможе в майбутньому в лікуванні.

Професор Марлена Фейзо

Правозахисниця Надя Мурад

Надя Мурад Басе Таха — іракська правозахисниця єзидського походження, Посол доброї волі Управління ООН з наркотиків і злочинності, лауреатка премії Вацлава Гавела з прав людини та премії Андрія Сахарова за свободу думки разом із Ламією Аджі Башар. Лауреат Нобелівської премії миру 2018 року.

Медіа зазначає, що лауреатка Нобелівської премії, була удостоєна цієї нагороди 2018 року за свою роботу з викорінення використання сексуального насильства як зброї війни. Відтоді Мурад став одним із найпомітніших у світі захисників осіб, які пережили геноцид, а в грудні став провідним позивачем у позові, спрямованому на притягнення до відповідальності компаній, що мають фінансові зв'язки з винуватцями тероризму.

Правозахисниця Надя Мурад Фото: Getty Images

Економістка Клаудія Голдін

Клаудія Дейл Голдін — американська економістка, історикиня економіки та фахівчиня з економіки праці, а також із гендерних питань. Докторка філософії, професорка Гарвардського університету та співробітниця Національного бюро економічних досліджень, членкиня Національної академії наук США та Американського філософського товариства.

Була удостоєна Нобелівської премії 2023 року за своє дослідження становища жінок у робочій силі — роботу, що допомогла сформувати розуміння гендерного розриву в оплаті праці та, як наслідок, того, розуміння того, як одного дня його може бути подолано. Вона розпочала свою роботу кілька десятиліть тому, зацікавившись роллю заміжніх жінок у суспільстві, яку довгий час ігнорували.

Економістка Клаудія Голдін

Співачка й актриса Андра Дей

Американська співачка, акторка, соул-музикант, авторка і виконавиця. Номінантка на премії "Греммі" та "Оскар". Її дебютний альбом, Cheers to the Fall, вийшов 2015 року і досяг позиції № 48 в американському хіт-параді Billboard 200. На 58-й церемонія "Греммі", альбом було номіновано в категорії Best R&B Album, а пісню "Rise Up" — у категорії Best R&B Performance.

Медіа пише про те, що, коли Андра Дей вийшла на подіум Суперкубка LVIII, це був момент, на який вона чекала багато років, — не тому, що вона співала в найбільшій телепередачі року, а тому, що їй нарешті надали шанс виконати національний танець чорношкірих. гімн. Протягом багатьох років Дей намагався перетворити запрошення заспівати "The Star-Spangled Banner" на можливість виконати "Lift Every Voice and Sing".

Співачка й актриса Андра Дей Фото: Getty Images

Гендиректор Chanel Ліна Наїр

Ліна Наїр — британсько-індійський бізнес-менеджер, генеральний директор Chanel. Раніше Наїр обіймав посаду директора з персоналу Unilever і члена виконавчого директора Unilever. Наїр відповідав за людський капітал компанії Unilever, яка працює в різних регулятивних і трудових середовищах у 190 країнах.

TIME зазначає, що, будучи аутсайдером у світі моди, Наїр сподівається стати піонером іншого типу лідерства — такого, що прославляє співчуття, співчуття і доброту.

"Це чудовий час, щоб показати, що дні супергероя-лідера залишилися позаду", — сказала Наїр, яка виросла в сільській місцевості в Індії, а зараз живе в Лондоні.

"Я завжди вірила в колективний голос, у різні точки зору; якщо я сиджу на зборах, я хочу дослухатися до кожного голосу за столом, а не тільки до домінуючих", — уточнила вона в розмові з журналістами.

Гендиректор Chanel Ліна Наїр Фото: trump1

Активістки Рим Хаджаджре і Яель Адмі

Для Адмі смерть її старшого брата Ішая Рона 1969 року під час бойових дій між Єгиптом та Ізраїлем, коли їй було лише 12 років, стимулювала все життя активну діяльність на захист миру. Зрештою це надихнуло її на створення організації Women Wage Peace у 2014 році, після чергового "жахливого витка війни" в секторі Газа. Нині, вже 10 років по тому, група налічує близько 50 000 членів по всій країні, які прихильні її безпартійному заклику до миру.

Хаджаджре звернулася до активізму зі страху, що її діти можуть зрештою опинитися у в'язниці, дістати поранення або щось ще гірше. Засновуючи "Жінок Сонця" 2021 року, вона сподівалася дати змогу палестинським жінкам, які здебільшого відсутні на громадській арені, де домінують чоловіки, здобути більшу політичну обізнаність.

Активістка Джекі Паттерсон

Її проєкт "Спадщина Чісхолма" покликаний служити історично маргіналізованим спільнотам, які стикаються із системною несправедливістю, що посилюється екологічними проблемами. Медіа зазначає, що робота Паттерсон воістину революційна. Вона працювала над гендерною справедливістю після урагану "Катріна" і над екологічною справедливістю з населенням на Ямайці, яке постраждало від розливу нафти. Серед багатьох пріоритетів сьогодні Джекі Паттерсон зосереджена на забезпеченні того, щоб кліматичні інвестиції федерального уряду допомагали маргіналізованим спільнотам.

Кліматична активістка Джекі Паттерсон Фото: The New York Times

Поетеса Ада Лимон

Американська поетеса. 12 липня 2022 року Бібліотека Конгресу назвала її 24-м поетом-лауреатом США. У 2005 році перша книжка Лимон "Щаслива аварія", була обрана Джин Валінтайн переможцем премії "Поетичний приз Осіннього Дому", у 2006 році її друга книжка — "Цей великий фальшивий світ", стала переможцем та отримувачем нагороди "Поетична Премія Перл". 2010 року було опубліковано також книжку "Акули в річках", а 2015 року вийшла друком книжка "Яскраві Мертві Речі".

Журнал TIME пише про Аду Лимон як про поетесу, чиї вірші "відправлять у Космос".

Американська поетеса Ада Лимон

