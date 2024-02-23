Дакоту Джонсон помітили на відпочинку з Крісом Мартіном (фото)

Зіркова пара зустрічається з 2017 року. Вони намагаються тримати свої стосунки подалі від уваги публіки.

34-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала свою підтягнуту фігуру, приєднавшись до бойфренда Кріса Мартіна, 46, на пляжі в Пуерто-Вальярта, Мексика. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Мадам Павутина" була в чорному бікіні, насолоджуючись сонячним днем зі своїм коханим, фронтменом гурту Coldplay. Вона доповнила пляжний образ чорною кепкою.

Це сталося після того, як Дакота повідомила, що її нова картина "Мадам Павутина" мала провальні прем’єрні вихідні, отримавши негативні відгуки від критиків, які оголосили її одним із найгірших фільмів про супергероїв останнього часу.

Дакота Джонсон і Кріс Мартін

Попри це, акторка насолоджувалася відпусткою з коханою людиною.

Джонсон засмагала й насолоджувалася купанням, перш ніж витертися яскраво-помаранчевим рушником.

Тим часом Кріс Мартін був у білій футболці, сірих шортах і синій кепці, сидячи на піску. Музикант раніше був одружений з акторкою Гвінет Пелтроу з 2003 по 2016 роки. Вони стали батьками двох дітей — сина Мозеса та доньки Еппл. Попри розрив, експара підтримує хороші стосунки.

Кадр з фільму "Мадам Павутина" Фото: Скриншот

Новий фільм Дакоти Джонсон отримав один із найнижчих касових зборів серед картин про супергероїв за останній час. "Мадам Павутина" зібрала 26,2 млн доларів за перші шість днів після прем'єри. Цей результат став одним із найнижчих показників для будь-якого фільму, заснованого на персонажі Marvel Comics.

Нагадаємо, Дакота Джонсон відвідала премʼєру свого нового фільму в сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про появу Дакоти Джонсон на обкладинці глянцю.