Настя Каменських зустрілася з нареченим Меган Фокс (фото)

Настя Каменських та Потап відвідали головну подію Латинської Америки – Premio Lo Nuestro. Втім, разом подружжя не позувало для фото.

Українська співачка Настя Каменських зустрілася на червоній доріжці з американським музикантом Machine Gun Kelly в Маямі. Про подію артистка розповіла у своєму Instagram.

Дружина Потапа відвідала головну подію Латинської Америки – Premio Lo Nuestro.

"Cьогодні я гість з України на головному червоному хіднику премії @premiolonuestro. Використовую кожну можливість, що говорити про Україну і нагадувати світу, що війна триває, що наші люди переживають надзвичайно важкі часи і потребують всебічної підтримки. Це важливий вечір і для мене велика честь мати можливість ділитись тут своєю творчістю, розповідати про неймовірно талановитих українців та бути почутою", — зазначила Настя Каменських.

Настя Каменських

Зокрема, українська знаменитість була помічена на публіці з нареченим Меган Фокс Machine Gun Kelly. Музиканти зробили спільне фото на червоній доріжці. Самої Фокс на події не було.

Настя Каменських та Machine Gun Kelly Фото: Instagram

Потап також відвідав подію, проте з дружиною його не помітили. Репер сфотографувався з низкою знаменитостей: Machine Gun Kelly, Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.

Потап

Нещодавно Настя Каменських, яка активно підкорює іноземний ринок, представила пісню Con Amor Se Cura, яку створила з відомим кубинським продюсером Descemer Bueno.

Нова пісня Насті Каменських

Нагадаємо, Меган Фокс потрапила в скандал, образивши українських жінок.

Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Насті Каменських та Потапа.