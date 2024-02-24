Принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі (фото)

Принц Джордж, другий у черзі на британський престол, опинився на другому місці. Принц Луї посів девʼяту сходинку.

Восьмирічна принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі. Про це йдеться в дослідженні Outdoor Toys.

Статки доньки майбутнього короля Великої Британії наразі оцінюють у 3,9 млрд фунтів стерлінгів. Вона навіть обігнала свого старшого брата, принца Джорджа, який є другим у черзі на британський престол після батька Вільяма.

У дослідженні Outdoor Toys старші спадкоємці принца та принцеси Уельських посіли перше і друге місця. Статки десятирічного Джорджа оцінюють у 2,8 млрд фунтів стерлінгів.

Дослідження Outdoor Toys Фото: Скріншот

Фахівці вважають, що саме Кейт Міддлтон збільшила чистий капітал своєї доньки, оскільки "модний вибір королівської родини значно впливає на модні тенденції". Дружину принца Вільяма вважають "найпотужнішою королівською модницею", а предмети одягу, які носить принцеса Уельська, стали більш популярними в США на 38 відсотків. Її стопами йде єдина донька Шарлотта.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Менший син принца Вільяма та його дружини Кетрін, пʼятирічний принц Луї, посів дев’яте місце зі статками в 98 млн фунтів стерлінгів.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty

Слідом за королівськими спадкоємцями розташувався однорічний син Ріанни та A$AP Rocky, Різза Ателастон Маєрс, який посів третє місце зі статками в 943,5 млн фунтів стерлінгів.

За ним йде донька Бейонсе Блю Айві Картер. На п'ятому місці опинилася донька Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта Стормі Вебстер, а за нею — її двоюрідна сестра Норт Вест, донька Кім Кардашʼян і Каньє Веста.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта проявляє особливу дисципліну та дотримання королівських правил.

Також Фокус писав про титул принцеси Шарлотти, коли Вільям стане королем.