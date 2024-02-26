Лідер гурту "Антитіла" чесно зізнався, чи хоче повертатися на фронт (відео)

Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" з початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли в армію. У серпні 2023 року весь їх склад відправили в резерв.

36-річний співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що не хоче повертатися на фронт. Про наміри повернутися на фронт співак розповів у шоу "Ближче до зірок".

Відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" добровільно пішли захищати Батьківщину на фронт. Близько семи місяців вони перебували в Харківському напрямку як бойові медики у складі 130-го батальйону ТРО. Однак у минулому році стало відомо, що учасників гурту відправили в резерв.

Тарас Тополі зізнався, що насправді немає бажання добровільно повертатися служити на фронт, адже фронт — це про біль, кров, сльози, поразки, перемоги, втрату побратимів, піт, бруд, матюки і так далі. Лідер гурту "Антитіла" не приховує, що не має такого сильного характеру, щоб добровільно туди повернутися знову. Однак, він наголосив, що якщо буде такий наказ від нового очільника генерального штабу пана Сирського, згідно з яким вони повинні будуть повернутися на фронт, то чоловіки однозначно погодяться на це і при необхідності поїдуть на нуль.

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Тополя також наголосив, що вони з учасниками гурту були військовослужбовцями, ними і залишаться.

Варто відзначити, що нині гурт "Антитіла" продовжує нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, однак зараз вони займаються матеріальним забезпеченням у рамках свого власного благодійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розповів про оборону рубежів у Харківській області.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя грубо відповів Жені Галичу за критику пісні "Фортеця Бахмут".