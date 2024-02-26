Зендея обрала на прем'єру фільму "Дюна: Частина друга" дуже відверту сукню (відео)

Над стилем зірки працює знаменитий Лоу Роуч, який прославився вмінням актуалізувати речі з торішніх кутюрних колекцій. Завдяки йому, кожен вихід Зендеї перетворюється на справжній показ мод.

27-річна американська акторка Зендея разом з колегами продовжує просування фільму "Дюна: Частина друга" і з'являється на прем'єрах у різних містах у вбраннях, які відразу ж ретельно роздивляються як прихильники, так і модні критики. На прем'єрі в Нью-Йорку вона одягла білу сукню до підлоги з довгими рукавами і сміливими вирізами спереду від Stephane Rolland. Поділ сукні був прикрашений золотими скульптурними деталями, що створюють вражаючий футуристичний ефект, пише People.

Вбрання зірка доповнила золотими босоніжками від Jimmy Choo, а з прикрас обрала сережки та каблучки від Bulgari.

Макіяж акторка нанесла мінімальний, лише підкресливши риси обличчя, а її розпущене волосся спадало на плечі, а її нігті були пофарбовані в золотий колір.

Над образом акторки, як і в усіх попередніх випадках, працював її стиліст Лоу Роуч, який прославився тим, що ідеально адаптував на зірку вінтажні вбрання з минулих колекцій. Чого тільки варте вбрання робота.

Крім Зендеї, на прем'єрі були присутні Тімоті Шаламе, Флоренс П'ю, Аня Тейлор-Джой, Софія Карсон, Остін Батлер і багато інших.

Нещодавно Зендея і Тімоті розповіли журналістам, як їм було цілувати одне одного у фільмі. Вони стали хорошими друзями відтоді, як почали працювати над першим блокбастером "Дюна" 2019 року.

За словами Тімоті, це було до біса дивно, коли їм нарешті довелося поцілуватися перед камерою в довгоочікуваній "Дюні: Частина друга".

Раніше Фокус писав, що Тімоті і Зендея з'явилися на прем'єрі в Сеулі в однакових комбінезонах.