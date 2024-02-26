Джорджина Родрігес показала тренування з Кріштіану Роналду (фото)

Зіркова пара вирушила разом до спортзалу. Вони продемонстрували підтягнуті фігури.

30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала тренування зі своїм нареченим, 39-річним португальським футболістом Кріштіану Роналду. Знімком з коханим мама двох дітей поділилася в Instagram з понад 57 млн підписників.

Роналду продемонстрував підтягнутий прес, притуляючись до своєї дівчини. Тим часом Джорджина обрала для тренування у спортзалі помаранчевий топ та сині шорти. На ногах моделі були кросівки.

Вона залишила знімок без підпису, додавши до нього лише емодзі у вигляді закоханої пари.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Кріштіану та Джорджина виховують двох спільних дітей — доньок Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Перша народилася навесні 2022 року. Тоді, під час пологів, її братик Ейнджел помер.

Також у зіркового спортсмена є спадкоємці від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва. Народження первістка Роналду досі залишається загадкою, а саме персона його матері.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Про роман спортсмена та моделі стало відомо у 2016 році. Повідомлялося, що вони заручилися, проте про весілля наразі нічого не відомо. Родина футболіста останнім часом мешкає в Саудівській Аравії, адже він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду показав старшого сина.

Також Фокус писав про 30-річчя Джорджини Родрігес на Мальдівах.