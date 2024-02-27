Блейк Лайвлі назвала головний секрет свого щасливого шлюбу

Блейк Лайвлі одружена з Раяном Рейнольдсом уже понад 12 років. У пари четверо дітей, але досі вони виглядають так, ніби у них все ще цукерково-букетний період.

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі щаслива у шлюбі з колегою по цеху, 47-річним Раяном Рейнольдсом. Вона заміжня понад 12 років, але щоразу, з'являючись із чоловіком на заходах, буквально світиться від щастя. Своїм секретом сімейного щастя мати чотирьох дітей поділилася в подкасті Ембер Темблін "Listening in the Dark".

За словами актриси, вони з чоловіком виробили для себе основне правило. Пара, незважаючи на щільні графіки зйомок, ніколи не працює одночасно, що і робить їхній шлюб настільки міцним. Це потрібно, щоб завжди мати можливість приділяти пріоритетну увагу особистому життю.

Блейк зазначає, що часом дотримуватися цього іноді буває складно, особливо спочатку, коли обидва постійно знімалися.

"Я звикла багато працювати, йти і йти, йти і йти і не зупинятися. Особливо "Пліткарка" була шістьма роками мого життя, і іноді ми знімали три серії одночасно", — додала вона.

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Браян говорив про цей самий момент ще 2019 року.

"Ми з Блейк не знімаємося в кіно одночасно. Якби вона знімалася в Таїланді, а я знімався у Ванкувері, ми б просто ніколи не побачили одне одного. Ми діємо як єдине ціле, і це дуже добре для нас. Діти залишаються з нами, і сім'я залишається разом, і саме там знаходиться дім. Тож, якщо ми в Іспанії, Юті чи Нью-Йорку, поки ми разом, ми вдома", — ділився актор.

Жартома пара називає будинок "зоопарком", маючи на увазі, що там завжди шумно через чотирьох дітей. Батьки намагаються приділяти їм максимум часу.

"Я щиро кажу, що дуже цікавлюся їхнім життям і тим, як ідуть справи. Я думаю, що ми, батьки, набагато краще підготовлені до того, щоб впоратися з труднощами дитинства через наших дітей, ніж коли я був дитиною. Тепер усе зовсім по-іншому. Люди набагато краще усвідомлюють себе. І це те, на що ми найбільше вішаємо капелюх, — це самосвідомість наших дітей. Не будьте щасливі, не будьте ніким, просто усвідомлюйте себе і вітайте все", — зізнавався Раян.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі показала їхню з Раяном Рейнольдсом спальню.