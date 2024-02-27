Маша Єфросиніна показала рідкісні кадри з батьками з Криму (фото)

Знаменитість розповіла, що стало найважчим після окупації півострова. Вона мріє повернутися до "свого українського Криму".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна пригадала своє дитинство в Криму та показала рідкісні знімки з батьками. Архівними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

26 лютого відзначається День кримського спротиву російській окупації. А у 2024 виповнилося 10 років з моменту незаконної окупації українського півстрову. Єфросиніна, яка родом з Керчі, зізналася, що найважче далося після втрати дому.

"Через мої дописи, виступи та публічні висловлювання проти анексії Криму ворог одразу вніс мене в списки", — розповіла знаменитість, додавши, що вже 10 років не була в Криму.

У 2014 році, через кілька місяців після окупації, померли бабуся та дідусь Маші Єфросиніної, проте вона вже не змогла приїхати на поховання.

"Найнестерпніше — це не мати змоги провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти. І все, що всередині мене залишається незмінним — це велика мрія поїхати додому, до мого Українського Криму", — зазначила уродженка Керчі, показавши рідкісні кадри з батьками та зі свого випускного.

Маша Єфросиніна показала архівні фото з Криму

Нагадаємо, Маша Єфросиніна привітала доньку з днем народження.

Також Фокус писав про повернення сина Маші Єфросиніної до Києва.