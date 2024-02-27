З будинку тяжкохворого 88-річного актора Ален Делона вилучили арсенал зброї

Актор вже кілька років хворіє. Саме тому на початку 2024 року суд визнав його недієздатним. Через проблеми в родині, дітям заборонили впливати на лікування зіркового актора.

Правоохоронці вилучили з будинку, де мешкає 88-річний французько-швейцарський актор Ален Делон, який має невиліковну та швидко прогресуючу хворобу — дифузну лімфому, арсенал зброї та боєприпасів. Про знахідку на віллі актора Ален Делона, повідомило видання LeParisien.

Нині відомо, що правоохоронні знайшли на віллі знаменитого актора кілька десятків одиниць вогнепальної зброї та ще понад три тисячі боєприпасів. Знахідку поліція вилучила згідно з рішенням суду. Причиною цьому стали напружені стосунки в родині. Відомо, що актор мав відповідні документи на зберігання, оскільки на території вілли актора також мається тир.

Зокрема, ще наприкінці січня суд визнав актора недієздатним та призначив йому опікуна. Через проблеми в родині, дітям актора заборонили возити батька в лікарню, давати йому будь-які препарати.

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Таким чином судова влада хоче вберегти актора від передчасної смерті, оскільки в родині є явні конфлікти. Адже раніше до поліції надійшла заява від супутниці актора Хіромі Роллен, яка запевнила, що діти актора намагалися вбити його. За її словами, коли вона ще жила з Делоном стан його здоров'я був стабільним, оскільки він проходив постійні обстеження у швейцарських лікарів. Однак після її вимушеного від'їзду вона дізналася, що діти Делона не відвезли батька на чергову діагностичну процедуру, яку призначили на 28 серпня 2023 року. За її словами, лікар Делона не бачив його з 30 червня 2022 року.

Як зʼясувалося, діти актора Анушка, Ентоні та Ален-Фаб'єн мали переписку в якій обговорювали питання подальшого лікування батька. Згідно з нею, син Ентоні запропонував припинити давати батькові хіміотерапію, оскільки, на його думку, вона тільки прискорить смерть, натомість запропонував купити автомат з виробництва соку, щоб давати йому фруктові соки, аби компенсувати нестачу вітамінів. І хоч лікарі рекомендували не припиняти лікування, діти все ж вирішили інакше. Саме тому суддя прийняв рішення виключити дітей Делона з управління медичним наглядом батька.

Нагадаємо, раншіе ми писали, що Ален Делон зізнався, що хоче піти із життя за допомогою евтаназії. Крім цього, раніше Фокус писав, що Ален Делон зізнався, що вступив би до ЗСУ, якби був на 50 років молодшим.