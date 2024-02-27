5 дивовижних секретів, які група крові може розповісти про ваше здоров'я

В організмі середньої дорослої людини міститься приблизно 5 літрів крові, що становить приблизно 10% її ваги. Незважаючи на те, що це така велика і важлива частина анатомії людини, багато людей навіть не знають, яка в них група крові.

Дивно, але крім того, що знання своєї групи крові в деяких випадках може врятувати життя, вона ще може повідомити вам деяку важливу інформацію про ваше здоров'я. Про п'ять секретів, які ваша група крові може розповісти про здоров'я пише Parade.

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Існує чотири основні групи крові: A, B, AB і O. Сертифікований сімейний лікар Ембер Робінс пояснює, що група крові визначається генами і передається від біологічних батьків.

"Час, коли лікарі перевіряють групу крові, зазвичай настає тоді, коли людина є донором, готується до операції або народжує дитину, у цих випадках ми часто перевіряємо групу крові. Однак це не звичайний аналіз крові, який проводять під час регулярного огляду в лікаря", — каже доктор Робінс.

Наразі, якщо ви не знаєте свою групу крові і хочете її дізнатися, один зі способів — здати кров. Доктор Лаура Парді, доктор медичних наук, MBA каже, що ви також можете просто попросити свого лікаря дати вам направлення на аналіз крові, щоб дізнатися, яка у вас група.

Перед вами п'ять секретів, які ваша група крові може розповісти вам про ваше здоров'я, і чому знання своєї групи крові може бути таким корисним.

Екстрений випадок

Фото: Freepik

І доктор Парді, і доктор Робінс кажуть, що одна з головних причин, чому корисно знати свою групу крові, полягає в тому, що ви знатимете, який тип крові вам знадобиться в разі надзвичайної ситуації, коли знадобиться переливання крові. Однак навіть якщо ви повідомите свою групу крові службам екстреної допомоги або лікарям, будьте впевнені, що вони все одно підтвердять вашу групу крові за допомогою тесту. Якщо у співробітників служб екстреної допомоги або лікарів немає часу, необхідного для визначення вашої групи крові, вони дадуть вам кров першої групи, яка є безпечною для людей з будь-якою групою крові.

Вагітність

Знання вашої групи крові може бути дуже корисним під час вагітності. Під час вагітності наявність негативного резусу може бути небезпечною, якщо у дитини резус-фактор позитивний. Якщо два типи крові змішаються, це може призвести до анемії у дитини або до того, що організм матері почне атакувати кров дитини. Резус-негативна кров зазвичай не є проблемою, за винятком періоду вагітності, коли кров дитини резус-позитивна.

Визначення ризиків небезпечних захворювань

Фото: Freepik

Певні групи крові більш схильні до ризику виникнення певних захворювань травної системи. Наприклад, наукові дослідження показують, що люди з першою групою крові частіше страждають на виразки. Крім того, дослідження також показують зв'язок між групами крові А, В і АВ та підвищеним ризиком раку підшлункової залози. Наявність однієї з цих груп крові не означає, що вам судилося захворіти на рак. Проте, це може послужити керівництвом для вжиття додаткових запобіжних заходів, щоб знизити ризик за допомогою дієти і способу життя.

Визначення ризику серцево-судинних захворювань

Наукові дослідження показують, що люди з першою групою крові мають менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ніж люди з іншими групами. Знову ж таки, це не означає, що якщо у вас друга, третя або четверта групи крові, то ви обов'язково будете страждати на серцево-судинні захворювання, а якщо у вас перша група, то цього точно не станеться. Але ця інформація, як і раніше, корисна і може спонукати вас приділяти більше уваги своєму серцю за допомогою здорового харчування і способу життя.

Важливо, якщо ви хочете стати донором

Одна здача крові може врятувати до трьох життів. Доктор Робінс каже, що якщо ви хочете стати донором, вам буде корисно дізнатися, яка у вас група крові. Деякі центри здачі крові відправляють текстові повідомлення колишнім донорам, коли в цьому виникає гостра потреба. Якщо у вас кров першої групи, ви особливо цінний донор, оскільки всі групи крові сумісні з вашою. Однак, якщо ви не знаєте свою групу крові, не дозволяйте цьому завадити вам стати донором. Вчиняючи так, ви врятуєте життя.

Хоча незнання своєї групи крові не несе загрози вашому життю, воно може дати корисну інформацію про ваше здоров'я. Адже що більше ви знаєте про своє тіло, то краще ви зможете про нього піклуватися.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.