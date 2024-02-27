Табу на каву. 5 причин відмовитися від кофеїну, щоб поліпшити здоров'я

Кава бадьорить, допомагає прокинутися і покращує настрій, тому кавомани не уявляють свого життя без цього напою. Однак надмірне щоденне споживання кофеїну може принести більше шкоди, ніж користі. Дізнайтеся, як позначиться на здоров'ї відмова від кави.

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Один із улюблених ранкових ритуалів більшості людей, включає в себе чашечку чаю або кави, які допомагають зарядитися енергією. Однак, насолоджуючись черговою чашкою кави, ми не усвідомлюємо, що вживання занадто великої кількості кофеїну може завдати шкоди нашому здоров'ю. Кофеїн викликає звикання, тому якщо ви хочете почати свій шлях до здоров'я, саме час відмовитися від кофеїну. Ось переваги для здоров'я, які ви отримаєте, відмовившись від кави. Про це пише HealthShots.

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Фото: Freepik

Кофеїн — це природний стимулятор, що міститься в каві, чаї, енергетичних напоях, газованій воді та какао. Його також можна знайти в деяких продуктах, наприклад, кофеїн міститься в шоколаді. Помірне споживання може підвищити пильність і концентрацію, а також поліпшити настрій, а ось надмірне споживання може призвести до таких побічних ефектів, як безсоння, нервозність та прискорене серцебиття, каже дієтолог Нупуур Патіл .

Кофеїн дає миттєвий заряд енергії, тим самим підвищуючи пильність, він робить це, блокуючи дію аденозину, хімічної речовини мозку, що спричиняє відчуття втоми. Крім того, кофеїн також стимулює викид адреналіну, гормону "бий або біжи", який знову дає вам заряд енергії. Вживання великої кількості кофеїну може викликати у вас відчуття занепокоєння або нервозності. Дієтолог розповів про переваги відмови від кофеїну.

Менше занепокоєння

Фото: Freepik

Надмірне споживання кофеїну може породити порочне коло підвищеної тривожності та залежності від кофеїну. Прийнявши рішення відмовитися від кофеїну, ви зможете вирватися з цього циклу і поекспериментувати з іншими способами боротьби зі стресом. Згодом симптоми відміни кофеїну, які також викликають занепокоєння, зникнуть.

Краще засвоєння поживних речовин

Відмова від кофеїну дає можливість краще засвоювати поживні речовини, такі як кальцій, необхідний для зміцнення кісток та зубів, і залізо, необхідне для транспортування кисню в крові. Кофеїн перешкоджає засвоєнню цих необхідних поживних речовин в організмі.

Білі та здорові зуби

Кофеїн може з часом спричинити зміну кольору зубів. Кофеїн зазвичай міститься в темних напоях, що містять певні сполуки, які легко прилипають до зубів, вони залишають плями, яких важко позбутися. Відмова від кофеїну може запобігти проблемі фарбування, що зробить вашу посмішку білосніжною.

Крім того, сухість у роті, спричинена кофеїном, призводить до зниження вироблення слини. Слина необхідна для нейтралізації шкідливих кислот і захисту зубів. Сухість у роті збільшує ризик виникнення карієсу і захворювань ясен. Відмова від кофеїну сприяє поліпшенню слиновиділення, тим самим захищаючи здоров'я порожнини рота.

Поліпшення гормонального балансу

Споживання кофеїну може надмірно стимулювати наднирники, що може призвести до гормонального дисбалансу в жінок. Таким чином, відмова від кофеїну може допомогти відновити гормональний баланс. Це допоможе регулювати менструальних циклів, знизити стрес та поліпшити самопочуття.

Поліпшення сну

Фото: Freepik

Відомо, що кофеїн впливає на мозок, підвищуючи концентрацію уваги та посидючість. Це також може вплинути на функції мозку, наприклад, на сон, тому вам може бути складно розслабитися і відпочити. Відмова від кофеїну може призвести до поліпшення якості сну, тому ви зможете добре виспатися вночі без нервозності та безсоння.

Яка доза кофеїну безпечна?

Рекомендована безпечна норма споживання кофеїну зазвичай становить близько 400 міліграмів на день для більшості дорослих. Тож варто знати про напої, що містять кофеїн, та обмежити їх вживання.

Нагадаємо, кава якого обсмаження найкорисніша для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, чи можна пити каву на голодний шлунок, ледь прокинувшись.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.