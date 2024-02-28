Вікторія Бекхем поділилася знімком з Ніколою Пельтц (фото)

Вікторія прибула до Парижа з милицями, оскільки нещодавно зламала ногу. До неї приєдналася невістка, з якою, за чутками, вони довго не могли знайти спільну мову.

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала знімок зі своєю невісткою, американською акторкою Ніколою Пельтц. Фото знаменитість опублікувала в Instagram.

Дружина Брукліна Бекхема та її зіркова свекруха напередодні прибули до французької столиці на Тиждень моди.

"Підготовка до показу та примірка в Парижі!!" — написала Вікторія, яка позувала з милицями, оскільки зламала ногу 14 лютого 2024 року під час тренування в спортзалі.

Мама чотирьох дітей приміряла повністю чорний образ. Тим часом Нікола постала в прозорій сукні, притуляючись до своєї свекрухи.

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц

Первісток Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін одружився з американською акторою у квітні 2022 року. Ходили чутки, що британська співачка конфліктує з невісткою, адже Нікола не захотіла одягати весільну сукню бренду Вікторії. До того ж, Бруклін змінив своє прізвище, додавши частинку прізвища дружини, що також не сподобалося його матері.

Втім, домисли фанатів зіркова родина лише спростовувала і демонструвала злагоду.

Зокрема, Вікторія Бекхем підтримувала дружину сина на премʼєрі її нового фільму "Лола".

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вікторія Бекхем привітала сина Круза з днем народження.

Також Фокус писав про кумедну реакцію Вікторії Бекхем на запитання, чи готова вона стати бабусею.