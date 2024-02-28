Дорослим пити не можна. Топ-6 найпоширеніших міфів про молоко

Навколо молока накопичилося стільки міфів, що його звинувачують буквально у всьому, від набору ваги до появи прищів. Чи насправді воно таке шкідливе, давайте розбиратися.

Молоко, як і будь-який інший продукт, містить поживні речовини, необхідні для здоров'я. Однак часто молоко настільки демонізують, що люди починають його уникати. Ви вважаєте, що вживання молока сприяє набору ваги? Або, що молоко потрібне лише дітям? Однак молоко є невід'ємною частиною раціону здорової людини. Доктор Ніті Шарма проливає світло на неправильні уявлення про молоко, в які вже давно не варто вірити. Про це пише OnlyMyHealth.

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Молоко призводить до збільшення ваги

Фото: Freepik

Правда: за помірного споживання молоко є цінним джерелом необхідних поживних речовин, включно з кальцієм і білком. Доктор Шарма зазначає: "Ключем до підтримання здорової ваги є збалансована дієта та регулярні фізичні вправи, а не відмова від продуктів, багатих на поживні речовини, таких як молоко. Тому наступного разу, коли ви захочете відмовитися від молока, боячись погладшати, подумайте двічі".

Згідно з дослідженням Preventive Medicine Reports, у якому взяли участь 145 латиноамериканських дітей у віці трьох років, було виявлено, що вживання молока з вищим вмістом жиру пов'язане зі зниженням імовірності ожиріння в дитинстві.

Молоко тільки для дітей

Правда: всупереч поширеній думці, молоко корисне для людей різного віку. Воно забезпечує життєво важливі поживні речовини, такі як кальцій, вітамін D і білок, що сприяють здоров'ю кісток і загальному благополуччю. Важливо включати молоко в збалансований раціон протягом усього життя.

Згідно з рандомізованим контрольованим дослідженням, проведеним Журналом Академії харчування та дієтології, збільшення споживання молока і молочних продуктів пов'язане зі збільшенням загальної м'язової маси та поліпшенням фізичної працездатності у літніх людей.

Усе молоко однакове

Фото: Freepik

Правда: можливо, ви здивуєтеся, але поживна цінність різних видів молока різниться. Незбиране молоко, знежирене молоко й альтернативи рослинного походження мають унікальні переваги. Отже, дуже важливо вибирати тип молока, який відповідає індивідуальним цілям щодо здоров'я та дієтичним уподобанням.

Молоко викликає прищі

Правда: наукових доказів того, що молоко безпосередньо викликає прищі, недостатньо. Доктор Шарма каже: "Акне — це багатогранне захворювання, на яке впливають генетика, гормони і звички догляду за шкірою. Повна відмова від молока не допоможе вирішити проблему, скоріше, вирішальне значення має правильний догляд за шкірою".

Людям із непереносимістю лактози не можна молочку

Фото: Freepik

Правда: доктор Шарма пояснює, що люди з непереносимістю лактози часто можуть переносити невелику кількість молочних продуктів або вибирати безлактозні альтернативи. Крім того, краще переносяться кисломолочні продукти, наприклад, йогурт. Тож, проконсультуйтеся з лікарем, щоб отримати індивідуальні рекомендації.

Молоко — головне джерело кальцію

Правда: молоко є чудовим джерелом кальцію, але не єдиним. "Різноманітна дієта, що включає листову зелень, горіхи і збагачені продукти, може забезпечити достатнє споживання кальцію. Знання джерел кальцію особливо важливе для людей з обмеженнями в харчуванні", — радить доктор Шарма.

"Молоко, що вживається у складі збалансованої дієти, містить цінні поживні речовини, необхідні для загального стану здоров'я. Вкрай важливо проконсультуватися з експертами з харчування для отримання індивідуальних рекомендацій, заснованих на їхніх унікальних потребах і цілях щодо здоров'я", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, дієтологи назвали найкорисніше молоко, яке потрібно додавати в каву.

Раніше Фокус писав про те, що нутриціолог розповіла, як молоко впливає на ваше здоров'я і вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.