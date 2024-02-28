На Каньє Веста подали до суду через новий альбом

Каньє Веста не вперше звинувачують у тому, що він вкрав пісню для свого треку. Раніше з подібною заявою виступав Оззі Осборн.

Родичі покійної співачки Донни Саммер подають до суду на 46-річного репера Каньє Веста за те, що він без дозволу використав її пісню "I Feel Love" для свого альбому Vultures, повідомляє TMZ.

Позов подано адвокатом Ларрі Стейном проти самого репера, його звукозаписної компанії, співавтора альбому Тай Долла $ign та інших причетних до його виходу.

Спадкоємці Саммер стверджують, що вони відхилили прохання Веста дозволити використання семпла "I Feel Love" для використання в треку "Good" ("Don't Die") через його суперечливу репутацію, але пісня з цим семплом усе одно з'явилася в альбомі.

Представники позивачів кажуть, що Вест намагався обійти відмову, використовуючи звук, схожий на мелодію "I Feel Love" замість оригіналу. Попри це, вони стверджують, що це все одно є порушенням авторських прав.

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Родичі співачки, яка померла від раку легенів у 2012 році, зв'язалися зі службами потокового передавання музики, щоб видалити пісню, і зрештою альбом було повторно завантажено без "Good" ("Don't Die"). Проте в позові стверджується, що пісню транслювали мільйони разів, що завдало шкоди спадкоємцям.

Тепер вони вимагають відшкодування великих збитків і судової заборони на подальше поширення пісні, що містить семпл.

У крадіжці пісні групи Black Sabbath Каньє Веста раніше звинуватили Оззі та Шерон Осборни. Вони заявили, що не давали дозволу для використання треку.

Альбом Vultures було ненадовго видалено з Apple Music і iTunes, де пісня Carnival посідала перше місце в чарті Top 100: Global. Цей крок зроблено на тлі повідомлень про те, що дистриб'ютор Vultures 1 працює над видаленням його з усіх потокових сервісів після того, як Каньє, як повідомляється, завантажив його на різні платформи без дозволу.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест вивів на публіку свою дружину Бьянку Цензорі в напівпрозорих колготках і без спідньої білизни.