"Я люблю своє тіло": Крістіна Агілера приголомшила шанувальників втратою ваги (фото, відео)

Знаменитість сильно схудла після народження доньки Саммер Рейн. Агілера заявила, що їй подобається, який вигляд вона має.

Американська співачка, авторка пісень, танцівниця, акторка, продюсерка і телезірка Крістіна Агілера приголомшила шанувальників своєю зовнішністю, демонструючи чудову фігуру в крихітних шкіряних шортах. Зірка схудла більш ніж на 40 фунтів (18 кг — ред.), повідомляє Мirror.

43-річна знаменитість поділилася відео, на якому вона навчала Дрю Беррімор того, як "бути дівою", у ток-шоу зірки "Ангелів Чарлі". Її шанувальники були приємно здивовані втратою ваги Крістіни. У кліпі можна побачити Агілеру в шкіряних шортах і чорному топі в поєднанні з високими червоними шкіряними чоботами.

Крістіна Агілера і Дрю Беррімор Фото: instagram.com/xtina

"Крок перший: захистіть свій інструмент. Крок другий: вивчіть рухи. Крок третій: у вас має бути своя гламурна команда. Крок четвертий: навчіться володіти сценою", — підсумувала вона, йдучи пліч-о-пліч із Дрю. "Крок п'ятий, закохайся!" — вигукнула ведуча ток-шоу, міцно обіймаючи Христину.

Її шанувальники в коментарях похвалили Агілеру, причому багато хто помітив, що вона мала такий самий вигляд, як і на момент випуску свого дебютного синглу в 1999 році. "Це Крістіна нульових... як тоді, коли їй було 17. Ух ти, що вона зробила?", — написав один користувач, інший погодився: "У Крістіни є дві надздібності: сильний голос і здатність не старіти. Вона виглядає так молодо!".

Проте дехто був стурбований її зовнішністю, оскільки вважає, що вона занадто сильно схудла. Христина зазначила, що ніколи не буде "суперхудою", оскільки їй подобаються її "красиві форми". Володарка Греммі розповіла про критику, з якою вона зіткнулася з приводу свого тіла. Вона сказала, що навчилася блокувати ненависників.

"Я пройшла через злети і падіння. Я пройшла через всю гаму всього в цьому бізнесі. Я була занадто худою. Я була великою. Мене критикували за те, що я була занадто великою. Це шум, який я автоматично блокую. Я люблю своє тіло", — зазначила співачка.

Раніше Крістіна Агілера дала дуже відверте інтерв'ю про стосунки зі своїм бойфрендом. Співачка з 2010 року зустрічається з Метью Ратлером, від якого народила доньку Саммер Рейн у 2014 році.