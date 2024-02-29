77-річна Шер вийшла у світ з молодим коханим (фото, відео)

Пара почала зустрічатися восени 2022 року. Вони познайомилися на Тижні моди в Парижі.

77-річна американська співачка Шер відвідала зі своїм бойфрендом Александром Едвардсом, 38, показ Balmain F/W24 під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зʼявилася на публіці в широких ніжно-блакитних джинсах і чорному корсеті, який обтягував її тонку талію. Шер носила чорні шкіряні черевики. Зокрема, знаменитість одягла чорний блейзер із ефектними текстурованими лацканами.

Американська співачка зробила легкий вечірній макіяж та уклала своє чорне волосся хвилями.

Шер та Александр Едвардс

Тим часом Александр Едвардс носив широкі світло-блакитні джинси. Репер зʼявився на модному івенті в парі масивних чорних шкіряних черевиків, підкреслюючи свій стиль у чорній сорочці із зірковими деталями на комірі.

Музикант також завершив свій ансамбль чорним блейзером.

Шер та Александр Едвардс

Шер і Едвардс вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли пара трималася за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що співачку це не турбувало.

Цікаво, що вони познайомилися також під час Тижня моди. Закохані на певний час розставалися, проте примирилися.

"Він добрий, розумний, веселий… і ми цілуємося, як підлітки", — зізнавалася зірка сцени.

Нагадаємо, Шер хотіла відновити стосунки з Александром Едвардсом під час їхнього розриву.

Також Фокус писав про те, що відомо про особисте життя Александра Едвардса.