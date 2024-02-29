Остін Батлер розповів, як готувався до ролі в "Дюні" і зустрічався зі Стінгом

У "Дюні" Батлер зіграв лиходія Фейд-Раута Харконнена. І за його словами, був вражений своїм гримом.

Остін Батлер зізнався, що був вражений своїм гримом для фільму "Дюна: Частина друга". І перед зйомками зустрічався зі Стінгом, першим виконавцем Фейд-Раута Харконнена. Про це пише Daily Mail.

32-річний Батлер сказав, що це було "дико", коли він уперше побачив себе в гримі в епізоді "Пізньої ночі з Сетом Мейерсом" на каналі NBC у середу.

"Уперше я побачив себе в гримі під час прес-туру "Елвіса", а ми були в Лондоні, і я взяв перерву в поїздках. Вони привели мене в номер готелю і зробили зі мною те саме. Я побував у зовсім іншому світі й подумав: "Я нічого про це не знаю. Це буде дико". Потім, щойно я осмислив це, це стало найвеселішим заняттям, яке зі мною траплялося", — додав він.

Остін Батлер сказав, що подорожувати світом, представляючи фільм "Дюна: Частина друга", було дуже здорово. І зізнався, що це була його мрія.

Остін Батлер у ролі Фейд-Раута Гарконнена Фото: Warner Bros.

"Я б займався, чим завгодно, нехай навіть кейтерингом у цьому фільмі. Мені шалено сподобалася перша частина", — сказав Остін.

Сет сказав, що чув, що Остін не проходив прослуховування для фільму, але пив каву з 56-річним режисером Дені Вільневом. Остін сказав, що, йдучи на зустріч, він не знав, чи отримає він роль.

Трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

"Я справді не знав. "Елвіс" тоді ще не вийшов. Я знав, що Баз Лурманн показав йому кілька сцен", — зізнався Остін, зазначивши, що йому Дені Вільньов подзвонив через три дні.

За його словами, він бачив перший фільм "Дюна" 1984 року, знятий Девідом Лінчем. У ньому роль Фейд-Раута Харконнена виконав Стінг.

Трейлер фільму "Дюна" 1984 року

І акторові вдалося зустрітися зі співаком на прем'єрі в Нью-Йорку.

"Це було так сюрреалістично. ...Я був під враженням", — сказав Остін про зустріч зі Стінгом, зізнавшись, що Стінг був "дуже милим і життєрадісним".

"Він сказав, що у нього все ще є гульфик від оригінального костюма, тож після хімчистки він може мені дати його поносити", — пожартував Батлер.

Стінг у ролі Фейд-Раута Гарконнена Фото: IMDB

Нагадаємо, роман покійного письменника-фантаста Френка Герберта "Дюна" 1965 року є найбільш продаваним науково-фантастичним романом усіх часів.

У "Дюні" Дені Вільнева головні ролі виконали Тімоті Шаламе і Зендая. А до виходу на екрани другої частини ніхто не знав, що крихітну роль виконала Аня Тейлор-Джой.

Раніше Фокус писав, як пройшла прем'єра "Дюни: Частина друга" в Києві.