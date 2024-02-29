Лимон та цукор у минулому: 6 причин додати в чай дрібку солі

Солоний чай може звучати трохи дивно, але ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки користі він може принести вашому здоров'ю.

Чай — один із найпоширеніших напоїв у всьому світі. Любителів чаю нітрохи не менше, ніж кавоманів. Про чай з молоком, з лимоном і навіть із цукром знають усі, але солоний чай... Ви коли-небудь чули, щоб хтось додавав сіль у чай? Виявляється, солоний чай може принести низку переваг здоров'ю, зокрема, сприяти зміцненню імунітету. Про це пише OnlyMyHealth.

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У деяких традиціях солоний чай є культурним напоєм. У Кашмірі та Китаї солоний чай є досить поширеним напоєм. Незважаючи на те, що сіль може чинити шкідливий вплив на здоров'я, вона має і деякі позитивні ефекти, якщо вживати її в помірних кількостях. Додавання солі в напій, який зазвичай заведено пити солодким, може здатися нелогічним, але ця практика існує протягом століть і має низку переваг.

Заваріть чайне листя, додайте молоко, як ви зазвичай робите, і перед тим, як пити чай, додайте дрібку солі. Ось кілька причин, через які вам варто додати дрібку солі в чай.

Посилює смак

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Сіль є одним із природних підсилювачів смаку. Чайне листя може бути гірким, але невелика щіпка солі допоможе збалансувати його і надати чаю більш насиченого і приємного смаку. Крім того, сіль може допомогти підкреслити властиву деяким сортам чаю солодкість, наприклад, білому або зеленому чаю, виключаючи необхідність додавання цукру.

Зменшує гіркоту

Якщо ви коли-небудь заварювали чай, який виявився занадто гірким, додайте дрібку солі, щоб нейтралізувати гіркоту. Це особливо корисно для міцного чорного чаю або занадто міцного напою. Сіль зв'язує сполуки, відповідальні за гіркоту, роблячи їх менш відчутними для смакових рецепторів.

Підвищує імунітет

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Згідно з дослідженнями, сіль відіграє життєво важливу роль в укріпленні імунітету й підвищенні загальної опірності організму сезонним інфекціям.

Гідратація

Сіль є природним електролітом, і додавання невеликої кількості солі до чаю допомагає заповнити електроліти, втрачені внаслідок потовиділення або занять спортом. Це може бути особливо корисно в спекотну погоду або після тренування, коли важливо дотримуватися водного балансу.

Допомога травленню

Сіль може стимулювати вироблення шлункового соку, який сприяє травленню. Це може бути особливо корисно після рясного прийому їжі, коли травлення може бути уповільненим і млявим.

Мінеральний заряд

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Залежно від типу солі, яку ви використовуєте, додавання її в чай може збагатити ваш раціон додатковими мінералами. Наприклад, рожева гімалайська сіль багата на калій, магній і кальцій, які необхідні для підтримки здоров'я.

Хоча додавання солі в чай може принести низку переваг, важливо використовувати її помірно, оскільки надмірне споживання солі може мати негативні наслідки для здоров'я. Почніть із щіпки солі та регулюйте за смаком. Поекспериментуйте з різними видами солі, як-от морська, чорна або ароматизована сіль, щоб знайти ідеальний варіант для вашого улюбленого чаю.

Нагадаємо, якщо ви не любите каву, зверніть увагу на чорний чай, оскільки він не менш корисний для вашого здоров'я, ніж зелений.

Раніше Фокус писав про те, що чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.