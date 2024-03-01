Сем Асгарі відреагував на конфлікт Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка

Американська співачка випустила восени 2023 року мемуари "Жінка в мені", у яких розповіла про стосунки з Джастіном Тімберлейком, зокрема, про його зради та прохання зробити аборт. Подробиці особистого життя ледь не спровокували розлучення музиканта з його дружиною Джессікою Білл.

Сем Асгарі вперше прокоментував конфлікт Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка. Про це пише People.

Третій чоловік Брітні Спірс, який молодший за артистку на 13 років, заявив, що коли Брітні зустрічалася з Джастіном, йому було всього п'ять років.

"Я був дуже молодим і не стежив за поп-культурою. Адже розважальні новини можуть кардинально відрізнятися від реальності", — розповів фітнес-тренер, з яким співачка оголосила про розлучення у 2023 році.

Зокрема, Асгарі зізнався, що не читав мемуарів зіркової ексдружини, проте завжди готовий підтримувати її.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Фото: Getty

У своїх мемуарах, опублікованих у жовтні 2023 року, Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк змусив її зробити аборт. Вона також стверджувала, що музикант зраджував її, коли пара будувала стосунки на початку 2000-х.

Через це в Джастіна навіть виникли серйозні проблеми з дружиною Джессікою Білл.

Тим часом Брітні, яка одружилася з Асгарі у 2022 році, у 2023 оголосила про третє розлучення.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс попросила вибачення перед Джастіном Тімберлейком за зайву відвертість.

Також Фокус писав про проблеми у шлюбі Джастіна Тімберлейка через мемуари Брітні Спірс.