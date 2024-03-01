Росію не допустили до участі у конкурсі краси "Міс Світу" після булінгу українки на "Міс Європа"

На початку повномасштабної війни Україна зверталася з проханням не допускати Росію до жодних міжнародних конкурсів краси, з якими комітет "Міс Україна" співпрацює, але це відбулося тільки у 2024 році.

Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси "Міс Світу". Про це в Instagram повідомила директорка конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова.

Ще на початку повномасштабної війни РФ проти України вона звернулась з письмовим проханням та відео-зверненням не допускати країну-агресорку до жодних міжнародних конкурсів краси, з якими комітет "Міс Україна" співпрацює. Завдяки директорці конкурсу "Міс Світу" Місіс Джулії Морлі тепер ухвалили позитивне рішення щодо цього питання.

Це відбулося після того, як Мілена Мельничук, представниця України на конкурсі "Міс Європа-2024", поділилася своїм досвідом та враженнями від участі в змаганні. За її словами, на заході її принижували та цькували.

Дівчина розповіла, що її змушували, щоб вона фотографувалася з росіянкою. У відповідь українка агресивно відмовляла, а їй погрожували. Представниця РФ самостійно намагалася завжди сісти поряд і зробити фото, хоча українка постійно від неї намагалася сховатися.

Представниця Росії накинулася на українку Мілену Мельничук в автобусі, обзиваючи її нецензурною лексикою. Це було зафіксовано на відео.

Нагадаємо, 5 лютого через подробиці особистого життя українка Кароліна Шиїно втратила титул Міс Японія 2024. Кароліна Шиіно здобула перемогу на Міс Японія 2024 і стала першою за всю історію натуралізованою громадянкою Японії, яка здобула перемогу в конкурсі краси. Однак володаркою титулу дівчина пробула не довго.