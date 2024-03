Ріанна виступила для найбагатшої людини Індії за 6 мільйонів доларів

Ріанна виступила з 90-хвилинним сетом на передвесільній вечірці Ананта Амбані, сина Мукеша Амбані, найбагатшої людини Індії. На триденному заході були присутні Білл Гейтс, Марк Цукерберг і селебріті.

36-річна Ріанна повернулася на сцену. Але її перший виступ після Супербоулу, який відбувся ще до народження її другої дитини, відбувся на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Індії. Співачці за 90-хвилинний сет заплатили 6 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

У X (Twitter) з'явилися кадри, на яких 36-річна хітмейкерка виступає на сцені під час триденного святкування. В одному з кліпів можна було побачити, як вона співає свій мегахіт 2011 року, створений спільно з Келвіном Гаррісом під назвою We Found Love.

Ріанна в Індії

Власниця бренду Fenty дала приватний концерт на передвесільній вечірці Ананта Амбані та Радики Мерчант. Статки батька Ананта Мукеша Амбані оцінюють у 114 мільярдів доларів.

Ріанна виконала 19 пісень, що включають деякі з її найбільших хітів, зокрема B*** Better Have My Money, Work, All Of The Lights і, нарешті, Diamonds.

Співачка вилетіла з Джамнагара рано вранці в суботу, де вона сказала репортерам, які очікували, що їй "не терпиться повернутися".

Ріанна додала: "Я люблю Індію. Шоу було найкращим. Я не брала участі в справжньому шоу вже вісім років. Тому я хочу повернутися".

Ріанна позувала в аеропорту з фанатами і жінками-поліцейськими.

А під час шоу вона сказала: "Завдяки цій сім'ї Амбані я тут сьогодні ввечері на честь Ананта і Радики. Дякую, що запросили мене сюди. Хай благословить Бог ваш союз. Я бажаю вам усього найкращого. Вітаємо!"

Ріанна залишала зал після виступу в ніжно-рожевій сукні з бірюзовою шаллю.

Передвесільна вечірка була шикарною. Привітати Ананта і Радику приїхали Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, Марк Цукерберг з дружиною Прісциллою Чан, Білл Гейтс і його колишня дружина Мелінда.

На триденній вечірці виступали акробати Cirque do Soleil, було світлове шоу і шоу дронів.

Гості також насолоджувалися коктейлями і розкішною вечерею, приготованою 100 шеф-кухарями, які спеціально прилетіли з цієї нагоди.

Вечірка на честь Ананта і Радики обійдеться їхнім батькам у 150 мільйонів доларів. Саме весілля відбудеться в середині літа.

Нагадаємо, раніше Марк Цукерберг і Прісцилла Чан показали свої вечірні вбрання для вечірки. На Марку був оригінальний костюм з вишитими бабками.