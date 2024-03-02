Кулеметниця і модель прикрасили обкладинки весняного випуску Vogue Ukraine

На обкладинці з'явилися дві українки: кулеметниця Оксана "Ксена" Рубаняк і модель Карина Мазяр. За зйомки відповідав британський фотограф Бретт Ллойд.

Обкладинки весняного номера Vogue Ukraine продемонстрували в соцмережах. Обидві обкладинки робив британський фотограф Бретт Ллойд. І обидві вони виконані у військовій тематиці.

Фотографії з'явилися на офіційній сторінці українського глянцю в Instagram. Звичайну обкладинку прикрашає модель Карина Мазяр. Її у військовій формі сфотографували в компанії кадетів Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Для digital-обкладинки сфотографували військовослужбовця ЗСУ. Кулеметниця Оксана Рубаняк із позивним "Ксена" позувала у військовій формі та без шолома, її руде волосся було заплетене в косу.

Карина Мазяр на обкладинці Vogue Ukraine

"Ксена", яка стала єдиною жінкою-кулеметницею взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, раніше працювала в Івано-Франківській міській раді.

На фронті 21-річна військова написала дві поетичні збірки "Назустріч смерті" та "Дорога життя". Поезією вона захоплювалася ще в мирний час. У березні 2022 року "Ксена" отримала поранення під час боїв за Вугледар, але після реабілітації повернулася на передову. Вона була в боях на Бахмутському, Вугледарському та Мар'їнському напрямках.

Оксана "Ксена" Рубаняк на обкладинці Vogue Ukraine

"Весняний номер присвячений людям і справам, які надихають, — тут зібрані історії українських дизайнерів, художників, кураторів і меценатів, які змінюють культурний і соціальний ландшафт навколо себе", — пояснили у Vogue Ukraine.

На запрошення українського Vogue Бретт Ллойд, який робив обидві обкладинки, двічі відвідав Україну — у листопаді минулого року і в лютому.

Він робив репортажі з Києва, Харкова, за 17 км від лінії фронту в Костянтинівці, неподалік від Куп'янська.

Оксана "Ксена" Рубаняк

Героями фотографій Бретта Ллойда стали чинні та майбутні військові, ветерани, медики, сільські священики, студенти та актори столичного Театру Франка.

"Посеред усієї біди війни я зустрів стільки добрих і талановитих людей. Це неймовірно — яке насичене і бурхливе життя в Україні. Я хочу, щоб міжнародна аудиторія це побачила", — говорив Ллойд.

Нагадаємо, 59-річна дружина президента Чехії Петра Павла, Єва, стала героїнею нового випуску Vogue Чехословаччина.

У випуску журналу йшлося про світових лідерів сучасності. Для фотосесії перша леді обрала вбрання в жовто-блакитній гамі.