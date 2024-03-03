Онука медіамагната Руперта Мердока кинула чоловіка через 12 годин після весілля
Молодята були разом менше доби, але остаточно розлучилися тільки через 14 місяців. Зараз у Шарлотти нове життя.
23-річна співачка Шарлотта Фрейд, онука медіамагната Руперта Мердока, розповіла The Mail, що після свого розкішного весілля в липні 2022 року з репером Люком Сторі вона кинула чоловіка через 12 годин. Причиною такого вчинку став рецидив музиканта, який лікувався від наркозалежності.
Дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком, коли їй було 18 років, а йому — 33 роки. На момент зустрічі Люк намагався побороти пристрасть до наркотиків і алкоголю. Зі свого боку Шарлотта мала проблеми з кетаміном. Артист закликав її приєднатися до спільноти анонімних наркоманів, щоб разом покінчити із залежністю.
Розкішна церемонія одруження відбулася в церкві Святої Марії у Вествеллі, Оксфордшир. Її легендарний дідусь прилетів на весілля в яскравому білому костюмі і червоних замшевих туфлях. На той момент він перебував у процесі розлучення зі своєю четвертою дружиною Джеррі Голл, тому був присутній без неї. Серед гостей на урочистості були ктер Вуді Гаррельсон і ведуча Клаудія Вінклеман.
Через півтора року після весілля Шарлотта зізналася, що від весілля у неї залишилися найнеприємніші спогади, а саме свято назвала "огидним шоу".
"Мені здавалося, що у стосунках було три людини — я, він і наше одужання. Якщо наше відновлення було сильним, значить, ми були сильними, а якщо ні, то ми розвалювалися. Коли ми були тверезими, у нас були прекрасні стосунки, але ніхто з нас не міг залишатися тверезим. Весілля було настільки публічним, і всі думали, що наші стосунки були приголомшливими", — каже вона.
Проте незабаром після вінчання Люк зірвався, і дівчина зрозуміла, що їхній шлюб приречений. Вона не стала випробовувати долю і відразу ж кинула новоспеченого чоловіка. Через 14 місяців, у вересні минулого року, вони офіційно розлучилися.
Після поспішного шлюбу дівчина переїхала до Лос-Анджелеса, у неї з'явився новий бойфренд, а зараз вона зайнята роботою над новим проєктом, який покликаний допомогти людям, що побороли залежність. Шарлотта планує запустити додаток для знайомств для тверезих людей під назвою Club Pillar.
"Це може ізолювати тверезу людину, особливо у Великій Британії, де культура вживання алкоголю настільки поширена. Я думаю, що рух Club Pillar — чудова річ, і мені не терпиться скористатися цим додатком", — заявила міс Фрейд.
Крім додатка, Шарлотта зайнята й іншими справами. Наприклад, вона написала дитячу музичну адаптацію бестселера Чарлі Маккі "Хлопчик, кріт, лисиця і кінь", який включено до навчальної програми в школах по всій країні.
Під кінець розмови дівчина зізналася, що бачиться зі своїм знаменитим і багатим детом тільки на Різдво. Весь інший час вони не перетинаються.
Шарлотта — одна з 13 онуків Руперта Мердока, засновника медіахолдингів News Corporation і 21st Century Fox. Він був одружений чотири рази. Загалом у нього шестеро дітей. З останньою дружиною, супермоделлю Джеррі Голл, колишньою рокера Міка Джаггера, Руперт був одружений з 2016 по 2022 рік.
Раніше Фокус писав, що Руперт Мердок раптово розірвав заручини з нареченою, коли йому було 92 роки.