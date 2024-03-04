Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц помітили на побаченні в Парижі (фото)
Зіркове подружжя обрало парні образи для прогулянки та обіду після Тижня моди. Вони підтримали маму Брукліна, яка представила нову колекцію свого бренду.
25-річний Бруклін Бекхем і його дружина, 29-річна американська акторка Нікола Пельтц вирушили на обід у Парижі після успішного показу Вікторії Бекхем на Тижні моди. Про це пише Daily Mail.
Фотограф та кулінар був одягнений у структуровану чорну куртку з однотонною футболкою та темно-синіми джинсами. Первісток Девіда Бекхема доповнив свій паризький образ парою Dr Martens, додав бейсболку назад і прикрив очі сонцезахисними окулярами.
Зірка екрану тим часом продемонструвала шкіряну куртку у вінтажному стилі з підплічниками та поясом.
Нікола поєднала свій образ з джинсами прямого крою, високими підборами та лаконічною сумочкою. Її волосся було розпущене. Дружина Брукліна Бекхема також продемонструвала сонцезахисні окуляри.
Зіркова пара у квітні 2024 відзначить другу річницю одруження. До цього Бруклін та Нікола кілька років зустрічалися та були заручені з липня 2020 року.
Весілля пройшло в маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях після того, як зламала ногу на День святого Валентина.
Також Фокус писав про інше побачення Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.