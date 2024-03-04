Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц помітили на побаченні в Парижі (фото)

Зіркове подружжя обрало парні образи для прогулянки та обіду після Тижня моди. Вони підтримали маму Брукліна, яка представила нову колекцію свого бренду.

25-річний Бруклін Бекхем і його дружина, 29-річна американська акторка Нікола Пельтц вирушили на обід у Парижі після успішного показу Вікторії Бекхем на Тижні моди. Про це пише Daily Mail.

Фотограф та кулінар був одягнений у структуровану чорну куртку з однотонною футболкою та темно-синіми джинсами. Первісток Девіда Бекхема доповнив свій паризький образ парою Dr Martens, додав бейсболку назад і прикрив очі сонцезахисними окулярами.

Зірка екрану тим часом продемонструвала шкіряну куртку у вінтажному стилі з підплічниками та поясом.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Нікола поєднала свій образ з джинсами прямого крою, високими підборами та лаконічною сумочкою. Її волосся було розпущене. Дружина Брукліна Бекхема також продемонструвала сонцезахисні окуляри.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Зіркова пара у квітні 2024 відзначить другу річницю одруження. До цього Бруклін та Нікола кілька років зустрічалися та були заручені з липня 2020 року.

Весілля пройшло в маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях після того, як зламала ногу на День святого Валентина.

Також Фокус писав про інше побачення Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.