Блейк Лайвлі помітили на рідкісному побаченні з Раяном Рейнольдсом (фото)

Зіркова пара одружена з 2012 року. Вони виховують чотирьох доньок.

36-річну американську акторку Блейк Лайвлі та 47-річного Раяна Рейнольдса помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості під руку попрямували до ресторану Buvette в Нью-Йорку, який "святкує європейські традиції ремесла та дизайну".

Зірка "Пліткарки" була в розкльошених синіх джинсах, чорному пальті із чорно-фіолетовим светром поверх білої футболки. Багатодітна мама також взула світлі туфлі на платформі. Вона додала до весняного образу яскраву сумочку через плече та розпустила своє довге світле волосся.

Тим часом Раян Рейнольдс одягнув темні штани, синю безрукавку поверх темно-сірої сорочки та білої футболки. На ногах зірки "Дедпула" були чорно-білі кросівки. Він тримав у руках яскравий пакет.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Зіркове подружжя є батьками чотирьох доньок: Джеймс, дев’ять років, Інез, сім років, Бетті, чотири роки, і однорічної дитини, чиє ім’я вони досі не розкрили.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з дітьми Фото: Getty Images

Закохані познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар", а у 2012 році одружилися. До цього Рейнольдс перебував у шлюбі зі Скарлетт Йоганссон.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала їхню з Раяном Рейнольдсом спальню.

Також Фокус писав про головний секрет щасливого шлюбу Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.