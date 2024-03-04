Сильвестр Сталлоне з дружиною вийшов на червону доріжку (фото)

Зіркове подружжя відвідали благодійну подію. amfAR є однією з провідних некомерційних організацій у світі, що займається підтримкою досліджень СНІДу.

77-річний американський актор Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін, 55, відвідали гала-концерт amfAR Palm Beach у Палм-Біч, штат Флорида. Про це пише Daily Mail.

Подія є частиною проєктів некомерційної організації зі збору коштів у рамках її місії "покласти край глобальній епідемії СНІДу за допомогою інноваційних досліджень". amfAR, Фонд дослідження СНІДу, є однією з провідних некомерційних організацій у світі, що займається підтримкою досліджень СНІДу, профілактики ВІЛ, освіти щодо лікування.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін Фото: Getty Images

Дружина Сильвестра Сталлоне зʼявилася на благодійній події в чорній сукні з прозорими рукавами з візерунком, розрізом спереду та глибоким декольте. Флавін взула чорні туфлі з відкритим носом на підборах.

Модель доповнила вечірній образ різноманітними каблучками, сережками та намистом, а своє волосся залишила розпущеним.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін Фото: Getty Images

Дженніфер трималася за праву руку свого чоловіка, коли вони позували на червоній доріжці. Сталлоне був у синьому костюмі, який він поєднував із сорочкою більш світлого відтінку та туфлями.

Пара, яка ледь не розлучилася у 2022 після 25 років шлюбу, переїхала з Каліфорнії до Флориди. Подружжя є батьками 27-річної Софії, 25-річної Сікстіни та 21-річної Скарлет.

Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін відвідали концерт Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про переїзд зіркової родини до Флориди.