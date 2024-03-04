Вігго Мортенсен підтримав українців

Зірка "Володаря перснів" відвідав кінофестиваль у Глазго у футболці з українським тризубом. Вігго представляв свій новий фільм "Мерцям не боляче".

65-річний Вігго Мортенсен, зірка "Володаря перснів", розкритикував "російську агресію" проти України і з'явився на червоній доріжці кінофестивалю в Глазго у футболці з українським тризубом. Про це пише Daily Mail.

У Глазго Вігго представляв свій новий вестерн "Мерцям не боляче" і вийшов до фотографів у футболці з українською символікою.

Актор висловив свою повагу всім українцям і засудив російську агресію. Мортенсен сказав, що він підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії, проти людей, які їй потурають, як у Росії, так і за її межами.

Вігго Мортенсен на кінофестивалі в Глазго

"Два роки смерті, руйнувань і неймовірних страждань українського народу. Щоб будь-хто в моїй рідній країні, США, або в будь-якій іншій країні світу ігнорував варварство, захоплення земель Путіним і його урядом, мені це незрозуміло і це не можна пробачити. Я підтримую народ України і його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна", — заявив Вігго.

Раніше актор критикував колишнього президента Дональда Трампа, поки той обіймав Білий дім. У США республіканці спробували заблокувати військову допомогу Україні.

На кінофестивалі в Глазго Мортенсену вручили першу почесну нагороду Cinema City на знак визнання його видатного внеску в кіно.

Вігго Мортенсен — видатний американський актор, триразовий претендент на премію "Оскар" і визнана зірка трилогії "Володар перснів". У трилогії Вігго виконав роль Арагорна.

Нагадаємо, раніше світові зірки записали спільне звернення до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Відео опублікували в соцмережах проєкту UNITED24.

"Сьогодні виповнюється два роки відтоді, як Росія незаконно вторглася в Україну. Минуло два роки: стільки загиблих, стільки масових убивств, стільки міст зрівняли із землею", — заявили знаменитості, серед яких були Роберт де Ніро, Кетрін Винник, Міша Коллінз і багато інших.

Раніше британська розвідка і Генштаб ЗСУ підбили підсумки, скільки техніки і бійців втратила Росія за два роки повномасштабної війни.