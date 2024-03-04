Повинні бути в нормі: 3 гормони, які допомагають ефективно худнути

Гормони відіграють величезну роль у здоров'ї та злагодженій роботі нашого організму. Вони впливають на настрій, лібідо та колір шкіри, а також є одним із ключових чинників успіху в зниженні ваги. Щоб худнути, ці три гормони мають бути в балансі.

Прийнято вважати, що ключем до ефективного зниження ваги є правильне харчування і фізична активність, це так, але за умови, що все гаразд із гормональним фоном. Гормони відіграють важливу роль у схудненні, оскільки контролюють відчуття ситості, рівень стресу, а також накопичення жиру. Якщо гормони не збалансовані, може бути важко схуднути і зберегти результат. Кортизол, грелін і лептин — три гормони, які значною мірою контролюють втрату ваги. Про це пише Fit For Fun.

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Кортизол — гормон стресу

Фото: Freepik

У кортизолу досить погана репутація, але в помірних кількостях він дуже корисний і навіть важливий для нашого здоров'я. Він показує організму небезпеки, тим самим захищаючи його.

Це стає проблемою тільки в тому разі, якщо відбувається постійний викид кортизолу. Це може статися внаслідок постійного стресу, через нестачу сну або жорсткі дієти, які передбачають напружені тренування та відсутність важливих поживних речовин. У цьому разі організм перебуває в стані бойової готовності, тому нехтує нарощуванням м'язової маси й накопичує воду та жир.

Грелін — гормон голоду

Грелін виробляється та вивільняється слизовою оболонкою шлунка і підшлунковою залозою і, як показали численні дослідження, впливає на контроль почуття голоду. Це пов'язано з тим, що грелін впливає на ділянки мозку, які відповідають за контроль апетиту. Підвищене виділення греліну може призвести до надмірного потягу до їжі.

До речі, як показує нещодавнє дослідження, підвищений рівень греліну може бути спричинений нестачею сну.

Лептин — гормон ситості

Фото: Freepik

Лептин також називають гормоном ситості, оскільки він зберігається в жировій тканині і за допомогою підвищеного вивільнення повідомляє організму, що ви ситі. Експерти також вважають, що лептин є аналогом греліну. Як і у випадку з греліном, існує зв'язок між рівнем лептину і достатнім сном. Нестача сну знижує вироблення лептину, а це означає, що ви не так швидко відчуваєте ситість, тому схильні переїдати.

Щоб успішно схуднути, важливо уникати тривалого викиду кортизолу, підтримувати низький рівень греліну і досить високий рівень лептину. Регулювання голоду і ситості відіграє важливу роль, особливо для довгострокового зниження ваги.

Якщо у вас занадто великий дефіцит калорій та інтенсивна фізична активність, це може вплинути на баланс кортизолу. У такій ситуації організм переходить у режим виживання, накопичуючи жир і воду.

Фото: Freepik

Що робити, щоб підтримувати баланс гормонів:

Їжте продукти з високим вмістом клітковини, щоб контролювати голод та ситість.

Дотримуйтеся дієти, багатої на білок, щоб наростити м'язову масу і тим самим стимулювати метаболізм.

Дотримуйтеся дієти, багатої на поживні речовини, щоб забезпечити організм достатньою кількістю поживних речовин.

Обмежте споживання кофеїну, алкоголю, трансжирів і цукру.

Прислухайтеся до своїх природних відчуттів голоду та ситості.

Також впоратися з відчуттям голоду можуть допомогти HILT-тренування, оскільки короткі та інтенсивні заняття знижують концентрацію греліну. Однак занадто тривалі та напружені тренування можуть призвести до підвищеного викиду кортизолу. Особливо під час інтенсивних кардіо-тренувань не слід перевищувати тривалість тренування від 30 до 45 хвилин, якщо ваша мета — схуднути.

Також важливо пам'ятати, що чим інтенсивніше тренування, тим довше ви маєте дозволяти собі відпочивати, щоб м'язи могли відновитися, а рівень кортизолу знову прийти в норму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.