З чим носити блискучу спідницю весною 2024 (фото)

Один з трендів 2024 — акцентні спідниці. Лелітки, пірʼя, бахрома — все, що ми звикли вдягати лише на свята, можна і потрібно носити щодня, заряджаючись таким потрібним дофаміном.

Щоб бути у тренді цією весною стилісти рекомендують обрати спідницю з металічним або пайєтковим ефектом. Цей стиль дуже популярний в цьому сезоні і додасть образу блиску та шарму. Пам'ятайте, важливо підібрати відповідний топ або блузку, яка підкреслить вашу спідницю і зробить образ стильним і модним. Стиліст Анастасія Мальцева розповіла, як знизити градус святковості і перетворити блискучу спідницю на щоденну.

Блискуча спідниця та трикотажний верх

Блискуча спідниця та трикотажний верх — дуже стильне поєднання для вечірнього образу. Така комбінація матеріалів може надати вашому вигляду елегантності та оригінальності. Носіть це образ з високими підборами та аксесуарами для створення дивовижного ефекту.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блискуча спідниця з денімом

Блискуча спідниця з денімом може виглядати дуже стильною і елегантною. Такий варіант може виглядати дуже модно й привертатиме увагу до вашого образу.

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Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блискуча спідниця з базовим верхом

Цей варіант буде виглядати дуже стильно і елегантно. Це класичний образ, який підкреслить вашу жіночність і вишуканість. Такий комплект підійде як для офісного образу, так і для вечірки. Не забудьте додати стильні аксесуари для завершення вашого вигляду!

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блискуча спідниця з офісним стилем

Блискуча спідниця з піджаком чи жилеткою може створити враження ділового, але в той же час стильного і жіночного образу. Такий вибір одягу може підкреслити ваш професіоналізм і впевненість. Важливо пам'ятати про правильну гармонію кольорів і фасонів, щоб створити ефективний образ.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блискуча спідниця зі спортивним стилем

Блискуча спідниця зі спортивною кофтою виглядатиме дуже стильно та елегантно! Якщо спідниця блискуча, то це може надати образу додаткового сяйва та вишуканості. З батником це створить цікавий контраст та додатковий акцент у вашому вбранні. В цілому, такий образ може бути дуже привабливим та модним.

Нагадаємо, раніше ми писали, замінник верхнього одягу на весну 2024 — як та з чим носити жіночі жилети. Крім цього, Фокус писав, які моделі жіночих сумок будуть в тренді весною 2024.