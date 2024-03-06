Як у принца Ендрю: який титул принц Луї може отримати, коли Вільям стане королем

Наразі дідусь Луї, король Чарльз ІІІ, править Великою Британією, а батько хлопчика Вільям — другий у черзі на престол. Чи зможе колись сам Луї стати королем і який титул отримає, коли його батько почне правити Сполученим Королівством?

Стало відомо, який титул отримає принц Луї, коли його батько Вільям стане королем Великої Британії. Про це пише Woman and Home.

Найменшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон може бути лише 5 років, але він уже є одним із найвідоміших членів королівської родини. Луї часто радує прихильників, коли виходить на публіку та демонструє свою зухвалу поведінку.

Його старший брат, принц Джордж, з великою ймовірністю одного дня стане британським королем, адже наразі він другий у черзі на престол після батька Вільяма. Луї — четвертий (після батька, старшого брата та сестри Шарлотти).

Принц Луї Фото: Getty Images

Чи стане принц Луї коли-небудь королем?

Принц Луї чисто гіпотетично може стати монархом, але, ймовірно, не буде ним, оскільки він лише четвертий у королівській лінії успадкування британського престолу. Це означає, що для того, щоб Луї дійсно став королем Сполученого Королівства, щось мало б статися з принцом Вільямом, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

Однак, якби менший син Кейт Міддлтон зійшов на престол у дитинстві, він був би королем лише за назвою. Королівські функції потрібно б було передати регенту. Це міг би бути принц Гаррі, оскільки він наступний у черзі на престол, проте герцог Сассекський не живе у Великобританії. Після Гаррі йде принц Ендрю, хоча навряд чи він займе цю посаду для принца Луї.

Принц Гаррі Фото: Archwell

Син королеви Єлизавети ІІ відмовився від своїх обов’язків у 2019 році на тлі скандалу з Джеффрі Епштейном. Його старша донька, принцеса Беатріс, є наступною в черзі на престол, тому цілком можливо, що якщо принц Луї колись стане королем у дитинстві, вона потенційно може стати його регентом, якщо принц Гаррі та принц Ендрю цього не зроблять.

Принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Які титули носитиме принц Луї?

Луї продовжуватиме носити свій титул принца до кінця свого життя, хоча в майбутньому, коли принц Вільям стане королем, можливо, він зможе взяти титул герцога Йоркського. Наразі ним володіє принц Ендрю (він може передаватися лише по чоловічій лінії, а Ендрю має двох доньок, принцесу Беатріс і принцесу Євгенію).

Титул герцога Йоркського часто надавався другому синові монарха, як принц Ендрю та батько покійної королеви Єлизавети, король Георг VI, який був герцогом Йоркським до того, як його брат король Едуард VIII зрікся престолу.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Коли принц Вільям стане королем, а титул повернеться до корони, він може передати його молодшому сину. Усім дітям покійної королеви Єлизавети в якийсь момент було надано додаткові титули, однак і принц Ендрю, і принц Едвард отримали титули герцога Йоркського та графа Вессекського лише після одруження, тобто через десятиліття її правління.

Тому цілком можливо, що принц Луї колись отримає новий титул, але це може статися не через кілька років. Окрім цього, принц Луї, ймовірно, також отримає низку почесних військових титулів, які зазвичай мають старші члени королівської родини.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Які титули має наразі принц Луї?

Наразі титул пʼятирічного Луї – принц Луї Артур Чарльз Уельський. Цілком можливо, що він залишиться принцом Луї Уельським, коли принц Вільям стане королем, більш імовірно, що він отримає якийсь інший титул, коли він стане сином британського монарха.

Принц Луї, принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty

Раніше діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма носили титули Кембриджських, як і їхні батьки. Втім, після смерті королеви Єлизавети ІІ вони отримали титул Уельських, який раніше носили король Чарльз, коли він був принцом, та покійна принцеса Діана.

Нагадаємо, принц Луї задув свічку принцеси Шарлотти під час різдвяної служби 2023.

Також Фокус писав про статки дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон.